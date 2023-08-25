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美制裁13個人與實體 控涉及強迫移送烏克蘭兒童

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美制裁13個人與實體 控涉及強迫移送烏克蘭兒童

中央社／華盛頓24日綜合外電報導

國務院今天宣布對13個實體與個人實施制裁，據說他們涉及強迫驅離與移送烏克蘭孩童。華府就俄羅斯入侵烏克蘭一事，正加大對莫斯科施壓的力道。

路透報導，國務院聲明表示，另對3個俄國成立的機關實施簽證限制，理由是這些單位涉嫌侵犯烏克蘭未成年人的人權。

美國今天宣布制裁，正好是烏克蘭的獨立日。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安全理事會有關烏克蘭議題的會議中表示：「當俄羅斯犯下這些戰爭罪和反人類罪時，美國不會袖手旁觀。」

烏克蘭政府估計，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏國以來，俄國當局已將超過1萬9500名孩童移送出境或迫使他們流離失所。

莫斯科則表示，將烏克蘭兒童送到俄國領土的計畫，是為了保護在衝突地區被遺棄的孤兒和孩童。

這一波受制裁的對象包括阿爾泰克（Artek）中心，國務院表示，這是俄羅斯政府所有、位於俄國占領的克里米亞（Crimea）的所謂「夏令營」。

國務院表示，阿爾泰克中心接收了一群烏克蘭兒童，這些孩童隨後被安置在所謂「愛國再教育計畫」中，不能回到家人身邊。阿爾泰克中心主任也被列為制裁對象。

國際刑事法院（ICC）今年3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）及兒童事務專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令，指控他們非法將數百名兒童帶離烏克蘭，屬於戰爭罪。

國務院表示，俄羅斯利用多種方法遣送烏克蘭兒童，包括將他們帶離烏克蘭國家機構、在「過濾」占領地時移送兒童，以及把他們送到克里米亞及俄羅斯境內的「休閒營」。

所謂「過濾」行動，是指俄羅斯在占領地區評估烏克蘭人的威脅性。

烏克蘭 俄羅斯 國務院

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