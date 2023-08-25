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普里格津墜機 衛報分析：助莫斯科當局鞏固團結

編譯高詣軒／即時報導
瓦格納集團首腦普里格津6月24日兵變失敗後，俄國總統普亭發表全國演說。(美聯社)
瓦格納集團首腦普里格津6月24日兵變失敗後，俄國總統普亭發表全國演說。(美聯社)

俄國傭兵組織瓦格納集團首領普里格津傳墜機身亡，事發原因引發臆測，且俄航空太空軍司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）同日傳遭撤換。衛報分析，兩人脫離俄烏戰場領導圈，意味駐烏俄軍領導權的鞏固，普里格津的消失也有助增進莫斯科當局現階段的團結。

英國衛報24日分析指出，瓦格納奪取烏東城市巴赫姆特，為俄方今年對烏作戰重大進展，而蘇洛維金短暫擔任駐烏俄軍司令期間，開始打造的防禦工事，是建立當前俄軍在烏國立足態勢的重要工作。

但巴赫姆特攻取後，瓦格納的1.5萬部隊在5月底後淡出戰局，而普里格津在6月下旬發動兵變後，瓦格納走向崩解。蘇洛維金的司令之職也被撤換，加上和普里格津關係密切、一度現身瓦格納兵變開始的羅斯托夫（Rostov），可能6月起就遭拘禁。

衛報分析，這顯示駐烏俄軍的指揮權在數月前，就鞏固於俄國防長蕭依古和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）手中，不容忽視。

烏軍雖在烏東、烏南傳持續小有進展，但俄軍似非一味防守，8月初在烏國東北庫普揚斯克（Kupiansk）發動砲火攻勢，並南朝利曼（Lyman）推近。新占地雖少，但迫使烏軍嚴陣以待。且俄軍防守力持續增進，包括地雷陣、反無人機電子作戰等，使烏軍反攻增困難。

衛報認為，普里格津不再後，有助當前莫斯科當局統一性，這對作戰至關重要。英國智庫「皇家國際事務研究所」副主任盧采維奇（Orysia Lutsevych）表示，對戰局來說，俄國內的動向和戰場上的發展同樣重要。

對莫斯科來說，除掉普里格津和其黨羽、使瓦格納瓦解或許有可能，但要根除使瓦格納在俄國受部分人士歡迎的原因，將更為困難。盧采維奇認為，對瓦格納的支持、對俄烏作戰的民粹批判，可能會走向地下化，而普亭必須留意可疑的軍方背叛者，或將使他自戰爭分心。

瓦格納 普里格津 俄國

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