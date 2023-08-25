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烏克蘭F-16飛行員9月起在美訓練 很快可以獲得戰機

編譯中心／綜合24日電
五角大廈表示，9月開始在美國訓練烏克蘭 F-16 飛行員。圖為8月20日烏克蘭總統澤倫斯基在丹麥北部空軍基地一架F-16 戰鬥機前舉行新聞發布會。(Getty Images)
五角大廈表示，9月開始在美國訓練烏克蘭 F-16 飛行員。圖為8月20日烏克蘭總統澤倫斯基在丹麥北部空軍基地一架F-16 戰鬥機前舉行新聞發布會。(Getty Images)

美國國防部24日宣布，下個月將開始在美國訓練烏克蘭的F-16飛行員。國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，有「數名」飛行員和「數十名」飛機維修人員將參與訓練。路透報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，烏克蘭可能很快就會獲得F-16戰機。

中央社引述法新社報導，賴德指出：「這些飛行員9月將在德州拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）進行英語訓練，然後（於隔月）在亞利桑納州參加F-16飛行訓練。」

賴德表示，亞利桑那州的訓練地點為莫里斯空軍國民兵基地（Morris Air National Guard Base）。他說，訓練時間通常會持續5至8個月，端視飛行員原有的技術而定。

歐洲盟邦已宣布，將訓練烏克蘭人員駕駛美製F-16戰機，如今美國又擴大相關計畫。

美國日前告知丹麥與荷蘭，當烏克蘭飛行員完成受訓，丹麥和荷蘭就可以把自家的F-16轉移給烏克蘭。

另據挪威廣播公司（NRK）報導，挪威將成為第3個向烏克蘭提供F-16戰鬥機的國家，數量會在5至10架之間，加強烏克蘭以蘇聯時代戰機為主力的空軍，但未援引任何消息來源，也未透露戰機數量和交付日期。

在此同時，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在烏克蘭獨立日突然訪問基輔。

烏克蘭 國防部 密利

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