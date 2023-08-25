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反攻以來最大膽軍事行動 烏軍登克里米亞插國旗

編譯中心／綜合24日電
烏克蘭特種部隊短暫登陸克里米亞半島，在夜色中展示國旗，但畫面相當不清楚。(路透)
烏克蘭特種部隊短暫登陸克里米亞半島，在夜色中展示國旗，但畫面相當不清楚。(路透)

烏克蘭國防部情報總局24日指稱，烏軍已登陸克里米亞，並在該地插上烏克蘭國旗。克里米亞2014年被俄羅斯兼併。烏克蘭同日慶祝遭俄國去年入侵以來的第二個「獨立日」，總統澤倫斯基表示，烏克蘭人將記得那些「為了自由與獨立、為烏克蘭的自由未來而付出生命的人」。

在烏克蘭戰爭進入第19個月之際，澤倫斯基表示，自由「對我們每個人來說是一種價值觀，我們正在為自由而戰」。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在通訊軟體Telegram上表示，時至今日持續為獨立而戰，現在是與帝國侵略者俄羅斯為敵。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）也在Telegram發文表示，在對俄羅斯戰爭期間，這個節日被賦予「新的意義」，「這個節日不僅成為我們生命權和自由權的化身，還成為英雄主義和勇氣的象徵。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述烏克蘭國防部情報總局指稱，烏軍已展開至今最複雜且具野心的行動，與海軍展開聯合軍事行動的特種部隊已登陸克里米亞西岸、靠近歐連尼夫卡及馬亞克據點處。

烏克蘭國防部情報總局指稱，烏軍達成所有任務目標、使敵方人員及設備受損，並稱烏克蘭國旗再次於烏屬克里米亞半島飄揚。

據報導，這將是基輔展開大反攻以來最大膽軍事行動。烏軍反攻進度遠不如預期，基輔近來改變策略，加強對克里米亞的無人機攻擊，企圖擾亂俄軍後勤補給。

克里米亞擁有廣泛的防空系統和導彈基地，包括數套先進系統。澤倫斯基23日矢言將終結俄國占領克里米亞。

不過，路透報導，烏克蘭官員表示，獨立日當天俄羅斯對烏克蘭多地發動攻擊，造成至少1人死亡、16人受傷。

官員表示，赫松（Kherson）、第聶伯羅（Dnipro）以及前線城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）遭到攻擊，造成平民受傷，烏克蘭南部1名農民被砲擊身亡。

第聶伯羅州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，俄羅斯飛彈攻擊第聶伯羅1個公車站，造成10人受傷。他說，另有10多棟建築受損，包括銀行、飯店和行政大樓。

8月23日，無人機影片截圖顯示克里米亞奧列尼夫卡鎮附近的俄羅斯遠程防空系統被摧毀...
8月23日，無人機影片截圖顯示克里米亞奧列尼夫卡鎮附近的俄羅斯遠程防空系統被摧毀。( 路透)

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