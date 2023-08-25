反攻以來最大膽軍事行動 烏軍登克里米亞插國旗

烏克蘭特種部隊短暫登陸克里米亞半島，在夜色中展示國旗，但畫面相當不清楚。(路透)

烏克蘭 國防部情報總局24日指稱，烏軍已登陸克里米亞 ，並在該地插上烏克蘭國旗。克里米亞2014年被俄羅斯 兼併。烏克蘭同日慶祝遭俄國去年入侵以來的第二個「獨立日」，總統澤倫斯基表示，烏克蘭人將記得那些「為了自由與獨立、為烏克蘭的自由未來而付出生命的人」。

在烏克蘭戰爭進入第19個月之際，澤倫斯基表示，自由「對我們每個人來說是一種價值觀，我們正在為自由而戰」。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在通訊軟體Telegram上表示，時至今日持續為獨立而戰，現在是與帝國侵略者俄羅斯為敵。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）也在Telegram發文表示，在對俄羅斯戰爭期間，這個節日被賦予「新的意義」，「這個節日不僅成為我們生命權和自由權的化身，還成為英雄主義和勇氣的象徵。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述烏克蘭國防部情報總局指稱，烏軍已展開至今最複雜且具野心的行動，與海軍展開聯合軍事行動的特種部隊已登陸克里米亞西岸、靠近歐連尼夫卡及馬亞克據點處。

烏克蘭國防部情報總局指稱，烏軍達成所有任務目標、使敵方人員及設備受損，並稱烏克蘭國旗再次於烏屬克里米亞半島飄揚。

據報導，這將是基輔展開大反攻以來最大膽軍事行動。烏軍反攻進度遠不如預期，基輔近來改變策略，加強對克里米亞的無人機攻擊，企圖擾亂俄軍後勤補給。

克里米亞擁有廣泛的防空系統和導彈基地，包括數套先進系統。澤倫斯基23日矢言將終結俄國占領克里米亞。

不過，路透報導，烏克蘭官員表示，獨立日當天俄羅斯對烏克蘭多地發動攻擊，造成至少1人死亡、16人受傷。

官員表示，赫松（Kherson）、第聶伯羅（Dnipro）以及前線城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）遭到攻擊，造成平民受傷，烏克蘭南部1名農民被砲擊身亡。

第聶伯羅州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，俄羅斯飛彈攻擊第聶伯羅1個公車站，造成10人受傷。他說，另有10多棟建築受損，包括銀行、飯店和行政大樓。