我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓦格納高層全搭同班機喪生 凸顯普里格津這個性

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

瓦格納高層全搭同班機喪生 凸顯普里格津這個性

編譯廖振堯／綜合24日電
據航班追蹤雷達顯示，飛機曾在2.8萬呎高度急降8000呎。墜落地面已成廢鐵。(路透)
據航班追蹤雷達顯示，飛機曾在2.8萬呎高度急降8000呎。墜落地面已成廢鐵。(路透)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)23日搭乘的飛機墜毀，據信本人已經身亡，媒體指出乘客名單基本上是「瓦格納名人錄」，從副手、後勤負責人到打手無一倖免；而普里格津犯下的致命錯誤恐怕是過於自信。

美聯社報導，除普里格津以外，其他乘客包括六名副官、三名機組人員。此行目的尚不清楚，但瓦格納已被克里姆林宮定調為叛徒組織，身為受到如此高度關注的目標，高層們一起乘坐同一航班似乎是違反安全風險的不尋常行為。

普里格津的座機墜落地面前的影像，在空中已有一道白色煙霧。據航班追踪雷達顯示，飛機...
普里格津的座機墜落地面前的影像，在空中已有一道白色煙霧。據航班追踪雷達顯示，飛機曾在2.8萬呎高度急降8000呎。(Getty Images)

在乘客中，地位次高的為烏特金(Dmitry Utkin)，長期以來他被認為是瓦格納創始人，但許多分析人士現在認為他只是普里格津的煙霧彈，普里格津也承認他自己才是領導。據俄國獨立調查媒體「檔案中心」(Dossier Center)及荷蘭調查媒體「冒險者」(Bellingcat)，烏特金是特種部隊退役軍官、也曾任俄羅斯軍事情報局(GRU)成員，亦是俄羅斯車臣戰爭的老兵，負責指揮和戰鬥訓練，據稱是愛好德國納粹之人。

另一位切卡洛夫(Valery Chekalov)則是瓦格納的後勤策畫，負責管理僱傭兵、保護武器，經營敘利亞和非洲的石油、天然氣和礦產業務，安排普里格津旅行據報也是他的職責之一，美國以切卡洛夫與普里格津關係緊密而對他實施制裁。

此外還有一位作戰經驗豐富的將領馬卡良(Evgeniy Makaryan)，據檔案中心稱，他2018年率領瓦格納在敘利亞的哈沙姆之戰 (Battle of Khasham)遭到美國猛烈的空襲，導致數十名瓦格納戰士喪生。他仍是瓦格納的指揮官，不過外界對他確切角色所知不多。

調查組織「All Eyes on Wagner」研究員盧‧奧斯本(Lou Osborn)表示，讓這麼多高層乘坐同架飛機是糟糕的決定，因為關鍵人物一定得分開飛行，「普里格津過於自信，他可能真的以為自己被赦免了。」

普里格津 瓦格納 俄羅斯

上一則

反制福島核汙水排海 中韓禁日水產進口

延伸閱讀

瓦格納首腦墜機身亡 普亭打破沉默公開致哀

瓦格納首腦墜機身亡 普亭打破沉默公開致哀
普里格津推定死亡讓人鬆口氣？各界看法不一

普里格津推定死亡讓人鬆口氣？各界看法不一
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
普里格津墜機／殘骸中發現的屍體可能是替身？

普里格津墜機／殘骸中發現的屍體可能是替身？

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色
南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷

南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛