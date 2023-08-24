普里格津推定死亡讓人鬆口氣？各界看法不一

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津搭乘的飛機墜毀。(Getty Iamges)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納 」首腦普里格津 （Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難，普里格津被推定墜機身亡。各界對於普里格津被推定身亡是否讓人鬆口氣看法不一。波蘭總理莫拉維茨奇和立陶宛總統瑙塞達對此看法悲觀，但克里姆林宮前政策顧問科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）看法相反。

英國BBC報導，波蘭總理莫拉維茨奇表示，如果普里格津真的死亡，意味著瓦格納可能成為更大威脅，因為其控制權恐將落入俄國總統普亭手中。

英國衛報報導，立陶宛總統瑙塞達24日說，普里格津推定死訊沒有改善地區安全，「瓦格納」戰士還留在烏克蘭鄰國白俄羅斯 。他說：「我們真的不該認為普里格津的死讓我們感到更平靜，或者在某種程度上改善安全局勢。」

然而，克里姆林宮前政策顧問科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）告訴BBC，普里格津「樹敵頗多」，「世界各地許多人聽到他推定已墜機身亡，或許會感到鬆口氣」，許多人認為普里格津是不穩定因素。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點