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普里格津身亡 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關

普里格津身亡近1日 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關

編譯周辰陽／即時報導
「瓦格納集團」首腦普里格津（左）跟副手烏特金（右）等人因搭乘的飛機墜毀而推定死亡將近24小時後，俄羅斯總統普亭與俄方官員沒有發表任何評論，烏克蘭總統澤倫斯基則說，他的國家跟這件事無關。（路透）
「瓦格納集團」首腦普里格津（左）跟副手烏特金（右）等人因搭乘的飛機墜毀而推定死亡將近24小時後，俄羅斯總統普亭與俄方官員沒有發表任何評論，烏克蘭總統澤倫斯基則說，他的國家跟這件事無關。（路透）

「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津因搭乘的飛機墜毀而推定死亡將近24小時後，俄羅斯總統普亭與俄方官員仍舊沒有發表任何評論，烏克蘭總統澤倫斯基則說，他的國家跟這件事無關。

➤➤➤瓦格納首腦普里格津墜機 普亭前發言人：烏情報局的國慶獻禮

每日郵報報導，普亭24日透過視訊在金磚國家峰會致詞，並未提及普里格津墜機事件。CNN指出，前一天墜機事件的消息傳來時，普亭在庫斯克（Kursk）出席活動，但當時沒有發表評論，返回莫斯科時也未置一詞。

根據報導，其他俄羅斯高級官員同樣沒有發表評論。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）上一次舉行媒體電話簡報會是在4日，24日據報並未安排。

同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國跟普里格津推定身亡的墜機事件無關。根據CNN與衛報轉述，澤倫斯基與正在訪問基輔的葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）一起舉行記者會時表示，「我們跟這個情況無關，我想每個人都知道誰跟這件事有關」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

澤倫斯基 普里格津 普亭

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