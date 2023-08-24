普里格津身亡近1日 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關
「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津因搭乘的飛機墜毀而推定死亡將近24小時後，俄羅斯總統普亭與俄方官員仍舊沒有發表任何評論，烏克蘭總統澤倫斯基則說，他的國家跟這件事無關。
➤➤➤瓦格納首腦普里格津墜機 普亭前發言人：烏情報局的國慶獻禮
每日郵報報導，普亭24日透過視訊在金磚國家峰會致詞，並未提及普里格津墜機事件。CNN指出，前一天墜機事件的消息傳來時，普亭在庫斯克（Kursk）出席活動，但當時沒有發表評論，返回莫斯科時也未置一詞。
根據報導，其他俄羅斯高級官員同樣沒有發表評論。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）上一次舉行媒體電話簡報會是在4日，24日據報並未安排。
同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏國跟普里格津推定身亡的墜機事件無關。根據CNN與衛報轉述，澤倫斯基與正在訪問基輔的葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）一起舉行記者會時表示，「我們跟這個情況無關，我想每個人都知道誰跟這件事有關」。
▼可開啟影片字幕
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
上一則
中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令
下一則
FB留言