普里格津墜機亡 中國官方低調網友關注看法一致

中國網友普遍認為，以俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對政敵的心狠手辣，普里格津的死並不意外。(路透)

針對俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津 墜機身亡，中國外交部發言人汪文斌今天不願正面回應，僅低調表示「中方注意到有關的報導」。普里格津6月間發動兵變時，中方保持了36小時的低調，直到兵變落幕後才回應。

相形之下，中國網友對普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡則有不少議論，成為今天的熱搜話題。但普遍認為，以俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）對政敵的心狠手辣，普里格津的死並不意外。

瓦格納集團（Wagner Group）6月24日在普里格津率領下發動兵變，長途奔襲俄羅斯首都莫斯科，沿途幾未遭到抵抗，但卻在白俄羅斯 總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）介入調停下戲劇性地撤軍，6月25日就告落幕，被外界戲稱為「武裝上訪」。

從兵變到落幕，中國當局保持緘默。兵變落幕後，俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）6月25日下午突然造訪北京，先後會見時任中國外長秦剛和現任副外長馬朝旭。會見結束後，中國外交部當晚才發表聲明，支持俄羅斯「維護國家穩定，實現發展繁榮」，期間緘默了36個小時。

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國被視為俄羅斯在全球所剩不多的重要盟友，使中國對普里格津兵變及墜機身亡有何態度，都受到外界注意。有分析認為，普里格津的兵變甚至存在，都讓中國國家主席習近平感到不安，因為他擔心同樣的情事會在中國乃至於共軍內部重演。

社群顯示，中國網友對普里格津墜機身亡雖多有討論，但看法相對一致，認為他的死並不令人意外，幕後黑手除了普亭別無他人；不少人指出，普里格津就是毀在對普亭抱持幻想，兵變不敢一股作氣，甚至返回俄羅斯試圖勾搭，無異與虎謀皮。

也有人認為，「二普（普亭與普里格津）相爭必有一傷」，中國還是少出聲為好，別再被扯到烏克蘭的泥潭裡去。