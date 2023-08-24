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美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

被普亭盯上都沒好下場 盤點7人曾遭遇「神秘攻擊」

編譯徐榆涵／即時報導
俄國總統普亭。(Getty Images)
俄國總統普亭。(Getty Images)

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日驚傳墜機身亡，震驚外界。普里格津6月曾帶頭發起短暫兵變，不少分析家提醒他要注意自身安危。路透報導，許多被俄國總統普亭盯上或被視為政敵的人物，都因不明原因死亡或重傷，包括俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）、雙面諜斯克里帕（Sergei Skripal）等人。

納瓦尼

路透報導，俄羅斯知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2020年在西伯利亞曾遭人以神經毒劑下毒，差點送命，轉送德國治療5個月。納瓦尼將此次下毒事件歸咎於克里姆林宮，2021年2月返俄後被捕入獄。

俄羅斯反對派領袖納瓦。(路透)
俄羅斯反對派領袖納瓦。(路透)

克里帕

2018年3月，曾向英國情報部門分享情報的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕（Sergei Skripal）和他的女兒尤莉亞（Yulia）被發現昏迷躺在索爾茲伯里（Salisbury）一家購物中心外的長凳上。英國官員表示，他們是被神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，此毒劑是蘇聯軍方所開發的一組神經毒劑。兩人經過治療後逐漸康復，俄國否認下毒，稱英國煽動反俄情緒。

卡拉姆扎

俄國知名異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）控訴，他認為2015年和2017年曾有人試圖對他下毒，德國實驗室後來發現他體內汞、銅、錳和鋅含量超標，但莫斯科當局否認參與其中。

俄羅斯反對派人士卡拉姆扎。(美聯社)
俄羅斯反對派人士卡拉姆扎。(美聯社)

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

利特維內科

英國官員指出，前蘇聯國家安全委員會（KGB）幹員利特維內科（Marina Litvinenko）2006年在倫敦千禧酒店喝下一杯摻有放射性物質釙-210的綠茶而死亡。英國2016年一項調查發現，普亭可能批准這起謀殺案，但克里姆林宮否認參與其中。

佩雷普利奇尼

俄羅斯人佩雷普利奇尼（Alexander Perepilichny）曾協助瑞士調查俄羅斯洗錢計畫，2009年前往英國尋求庇護，但佩雷普利奇尼卻在2012年11月某日外出慢跑時，被發現倒臥在倫敦郊外一處豪宅附近，雖然外界懷疑佩雷普利奇尼可能是被罕見毒藥謀殺，但英國警方排除他殺可能。

尤申科

烏克蘭反對派領袖尤申科（Viktor Yushchenko）2004年與親俄的總理亞努科維奇（Viktor Yanukovich）競選，2004年9月他開始出現身體不適狀況，11月證實中毒。尤申科表示，他是在基輔郊外與烏克蘭安全部門官員餐敘時中毒。外界懷疑是俄羅斯特務所為，但俄羅斯否認參與。

波利特科夫卡亞

俄羅斯報導侵犯人權的知名女記者波利特科夫卡亞（Anna Politkovskaya）2006年10月7日從雜貨店返家後，在莫斯科自家公寓外遭到槍殺，引發西方強烈抗議，反映俄羅斯記者所面臨的人身安全風險。

俄羅斯 納瓦尼 俄國

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