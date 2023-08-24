普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

俄羅斯23日發生墜機事故，機上10人全數罹難，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在機上。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）首腦普里格津 （Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，據信機上10人全數罹難。根據飛機追蹤資料，這架飛機原本毫無異狀，直到最後30秒才急速下墜。

「商業內幕」網站就此事件提出三種理論。第一，普里格津之死係由總統普亭 下令。第二，普里格津得罪過的政經軍高層，跳過普亭動手。第三，普里格津詐死。紐約時報 曾報導，普里格津常用且善用替身，只是碰上普亭，這招恐怕無效。

此外，據中央社報導，外界研判瓦格納在非洲的運作恐會遇到困難，可能更多集團成員轉入俄國正規軍。美國政治新聞網Politico引述專家分析，普里格津離世後，歐美今後遇到的瓦格納集團將大為不同。智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）專家查拉普（Samuel Charap）總結說：「吾人此前所熟知的瓦格納正式走入歷史。」查拉普與另4名在美的俄國觀察家指出，莫斯科很可能找個更聽話的人領導瓦格納，表面上讓瓦格納繼續在非洲獨立作業。

近期才卸任白宮國家安全會議首席俄國專家的葛林（Eric Green）說：「沒有了普里格津，俄國將很難有效地在非洲投射力量。普里格津固然令人憎惡，但在帶人與管理方面卻很有一套，不是隨便找個人就能取代。」

專家們都認為，俄羅斯國防部會持續將部分瓦格納兵力收入正規軍，很可能將其作為特戰部隊部署於烏克蘭或其他地方。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家柏格曼（Max Bergmann）認為，剷除在瓦格納內深受愛戴的普里格津，恐使俄國總統蒲亭遭遇反噬，「俄國閹割他們在全球及侵烏一大利器的瓦格納、解職善戰將領找不適任的聽話者指揮作戰，會重創基層士氣，尤其若戰場蒙受更大損失」。