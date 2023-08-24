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反攻鬧內訌？美批烏部署有誤 烏嗆「別以里程衡量」

編譯中心／綜合23日電
烏軍發動大反攻近三個月，進展卻似乎雷聲大雨點小。美國等西方友邦官員認為，基輔應該集中兵力進攻。圖為去年10月在俄占區梅利托波爾市外一個靶場，幾名烏軍練習打靶。（路透）
烏軍發動大反攻近三個月，進展卻似乎雷聲大雨點小。美國等西方友邦官員認為，基輔應該集中兵力進攻。圖為去年10月在俄占區梅利托波爾市外一個靶場，幾名烏軍練習打靶。（路透）

美國等西方國家官員坦言，烏克蘭近三個月的反攻仍難以突破俄軍穩固防線，很大主因是基輔在錯誤地點部署太多兵力，其中包括其握有的幾支勁旅。而烏克蘭則反駁任何對烏軍反攻進展太慢的說法，國防部副部長稱，不應以里程來衡量。

紐約時報22日報導，烏克蘭反攻主要目標是藉由切斷俄軍與克里米亞間的陸橋，斷絕俄軍在烏南的補給線。美國官員說，烏軍高層有不同看法，而將部隊和火力大致平均部署在烏東及烏南地區。在烏東巴赫姆特和其他城市附近的烏軍數量，比部署在烏南城市梅利托波爾和伯德揚斯克附近的還多。但烏南這兩條戰線的戰略意義其實遠比烏東大。

美方建議烏方應該先集中兵力，挺進梅利托波爾，並突破俄軍的布雷區和其他防禦工事，即使烏方將因此折損更多兵力和裝備也有其必要。

美烏官員說，烏軍近幾天至少突破俄軍在烏南的一道防線。烏軍即將控制烏南札波羅熱地區羅博蒂（Robotyne）村，逼近俄軍下一道防線。

不過，仍有若干分析家認為，烏軍反攻進展恐太慢、也太晚。戰事大多發生易守難攻之地。俄軍在隱蔽陣地作戰，反觀烏軍通常必須冒險前進到距離這些陣地幾英尺處才能發現。烏軍辛苦清除一片雷區後，俄軍有時又會發射另一枚布雷火箭，在同一地點散布更多地雷。

在遭摧毀城市附近部署少量軍隊是合理做法，可藉此牽制俄軍並防止其將之當作攻擊基地。但烏軍卻部署試圖收復該地區的足夠兵力。美國官員評估，這將造成大量戰損又幾無戰略利益。

另據路透報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾22日接受訪問時，反駁任何對烏軍反攻進展太慢的說法。她指稱，烏方對一個在兵力及武器上占優勢的敵人俄羅斯發動攻擊，有效顛覆已知的軍事準則。她說，用幾公尺或幾公里衡量反攻進展並不正確，重要的是烏軍人數和武器雖較少，但「我們仍繼續前進」。

馬里亞爾聲稱，並未感到西方友邦施壓烏軍加速反攻，並質疑所謂的「正確」反攻速度。她強調，戰爭是漫長的消耗，尤其在烏東，俄軍享有空優，每周發射約40萬至50萬枚砲彈，是烏軍的十倍。

馬里亞爾說，烏軍若要與俄軍公平競爭，勢必需西方軍武支援。但路透報導提到，烏軍獲得西方坦克與步兵戰車援助後，雖已收復數座村莊，卻仍未見重大斬獲。

烏克蘭 國防部 紐約時報

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