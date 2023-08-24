莫斯科商業區 再遭無人機襲擊 距克宮僅13公里

俄羅斯一在建商業大樓被無人機炸出一個洞。(美聯社)

俄羅斯 首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）23日凌晨表示，一架無人機飛入莫斯科商業區，撞上一棟興建中的大樓，未造成人員受傷。

RT報導，俄羅斯國防部 隨後發聲明說，共有三架烏克蘭 無人機於22日晚間對莫斯科發動恐怖襲擊，其中兩架被擊落，一架受到電子戰干擾失控墜落，撞向一棟興建中的大樓。此次遇襲地點距離克里姆林宮僅13公里。

附近居民表示，莫斯科市和附近郊區都聽得見巨大爆炸聲響。塔斯社援引緊急服務部門報導，該建築大約10到15樓高度的外牆損壞，但受損程度輕微。

另外，路透報導，與烏克蘭相鄰、經常遭攻擊的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長23日表示，烏軍無人機攻擊一座村莊的療養院。他說，兩人當場死亡，另一人經醫生搶救後，仍無力回天。

俄羅斯國防部表示，首都附近的防空部隊在莫斯科地區莫扎伊斯基區（Mozhaisky）和希姆基區（Khimki）擊落兩架無人機。第三架無人機則在遭干擾後失控撞上莫斯科商業區一棟興建中的大樓。

本月初，莫斯科市三天內遭受兩次攻擊。

俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，大樓的玻璃受損。社群媒體上未經證實的影片顯示，另外兩架遭摧毀的無人機造成的損害輕微。

烏克蘭很少就針對俄國領土或俄國控制區的無人機攻擊承擔直接責任，但自5月初兩架無人機在克里姆林宮上空遭摧毀以來，烏克蘭似乎加強了此類襲擊。

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