我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

莫斯科商業區 再遭無人機襲擊 距克宮僅13公里

編譯中心／綜合23日電
俄羅斯一在建商業大樓被無人機炸出一個洞。(美聯社)
俄羅斯一在建商業大樓被無人機炸出一個洞。(美聯社)

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）23日凌晨表示，一架無人機飛入莫斯科商業區，撞上一棟興建中的大樓，未造成人員受傷。

RT報導，俄羅斯國防部隨後發聲明說，共有三架烏克蘭無人機於22日晚間對莫斯科發動恐怖襲擊，其中兩架被擊落，一架受到電子戰干擾失控墜落，撞向一棟興建中的大樓。此次遇襲地點距離克里姆林宮僅13公里。

附近居民表示，莫斯科市和附近郊區都聽得見巨大爆炸聲響。塔斯社援引緊急服務部門報導，該建築大約10到15樓高度的外牆損壞，但受損程度輕微。

另外，路透報導，與烏克蘭相鄰、經常遭攻擊的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長23日表示，烏軍無人機攻擊一座村莊的療養院。他說，兩人當場死亡，另一人經醫生搶救後，仍無力回天。

俄羅斯國防部表示，首都附近的防空部隊在莫斯科地區莫扎伊斯基區（Mozhaisky）和希姆基區（Khimki）擊落兩架無人機。第三架無人機則在遭干擾後失控撞上莫斯科商業區一棟興建中的大樓。

本月初，莫斯科市三天內遭受兩次攻擊。

俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，大樓的玻璃受損。社群媒體上未經證實的影片顯示，另外兩架遭摧毀的無人機造成的損害輕微。

烏克蘭很少就針對俄國領土或俄國控制區的無人機攻擊承擔直接責任，但自5月初兩架無人機在克里姆林宮上空遭摧毀以來，烏克蘭似乎加強了此類襲擊。

影片連結  https://t.me/breakingmash/47153

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

北韓疑射彈道飛彈 日沖繩發布警報 南韓防空演習

下一則

日核廢水開始入海 首波排放量7800噸 1200天抵北美

延伸閱讀

俄墜機乘員全數罹難 CNN：與普里格津座機註冊編號相符

俄墜機乘員全數罹難 CNN：與普里格津座機註冊編號相符
基輔控俄羅斯1個月內毀27萬噸穀物 轟炸學校釀4死

基輔控俄羅斯1個月內毀27萬噸穀物 轟炸學校釀4死
普亭金磚峰會發表視訊演說 為俄羅斯攻打烏克蘭辯護

普亭金磚峰會發表視訊演說 為俄羅斯攻打烏克蘭辯護
俄羅斯：烏無人機襲莫斯科遭摧毀 攻擊邊界釀3死

俄羅斯：烏無人機襲莫斯科遭摧毀 攻擊邊界釀3死

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹