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大腦植晶片 失語20年中風婦說話了

不只普里格津 飛俄墜機10人全死 還有瓦格納這大咖

普里格津傳墜機時 普亭正觀賞音樂會

編譯中心／綜合報導
俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津驚傳墜機身亡，事發當時普亭在庫爾斯克州出席蘇聯紅軍在庫爾斯克戰役勝利80周年紀念。（Getty Images）
俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津驚傳墜機身亡，事發當時普亭在庫爾斯克州出席蘇聯紅軍在庫爾斯克戰役勝利80周年紀念。（Getty Images）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的私人飛機墜毀，官方證實普里格津墜毀客機的乘客名單上。就在墜機事件發生地當下，俄羅斯總統普丁，則是正在觀賞一場音樂會，稍晚則在紀念活動上致詞，再為俄國入侵烏克蘭辯護。

23日當地時間下午6時左右，俄國媒體開始推播普里格津的飛機失事消息；在同一時間，由社群媒體Ｘ上的貼文，顯示普亭正出席一場紀念音樂會。

普亭晚上9時左右，在一場針對二次世界大戰德蘇關鍵戰役的「庫爾斯克會戰」80周年紀念會上發表演說，盛讚俄軍士兵在烏克蘭的英勇表現，但他並未提及空難事件。

有線電視新聞網CNN報導，普里格津驚傳墜機身亡時，普亭人在庫爾斯克州（Kursk），出席蘇聯紅軍在庫爾斯克戰役（Battle of Kursk）勝利80周年紀念。

紀念活動的演說上，普亭將侵烏行動比擬為偉大衛國戰爭（Great Patriotic War）時期，且依然稱之為「特別軍事行動」，「此時此刻，俄國所有士兵果敢作戰，忠心耿耿為祖國犧牲奉獻，凝聚了特別軍事行動的士氣。」

普亭的致詞，由俄國電視台Russia 24全程轉播，其他新聞畫面亦可見普亭和民眾握手甚至擁抱。該活動是為紀念1943年庫爾斯克戰役，在1943年二戰期間，納粹德國與蘇聯在庫爾斯克爆發坦克會戰，最終蘇聯獲勝。

而稍早下午6時，同家電視台才剛播報飛機失事消息，透露普里格津在乘客名單中。

俄羅斯緊急情況部（Russian Emergency）透露，一架莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy 600 ）私人飛機，在特維爾州（Tver）庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，機上7名乘客與3名機組人員悉數罹難。

稍早，普亭則透過視訊在金磚五國（BRICS）峰會上對成員國領袖發表演說，他藉機為俄國對烏克蘭發動戰爭辯護，並讚揚金磚五國是對美國在全球優勢地位的抗衡。

塔斯社報導，普亭指俄國的特別軍事行動只有一個目的，就是結束西方國家及其附庸在烏克蘭所發起的戰爭。

路透報導，普亭重申，俄國是面對基輔和華府懷有敵意的行動被迫採取回應。

他說：「我們在烏克蘭的行動只出於一個理由，那就是終結西方與其附庸對頓巴斯（Donbas）居民發動的戰爭。」頓巴斯是烏克蘭東部一個區域，當地親俄勢力自2014年起與烏克蘭軍隊對戰。

普亭指出：「是他們（西方）想維持世界霸權的欲望，是一些國家渴望保有這份霸權，才導致烏克蘭這場嚴重危機。」

俄羅斯為了緩和西方制裁衝擊，而尋求擴大與亞洲、非洲和拉丁美洲的貿易，因此金磚五國組織如今對莫斯科更顯重要。

普亭 普里格津 俄羅斯

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