從普亭廚師變成頭號敵人 普里格津一生傳奇

普里格津（左）1981年因襲擊、搶劫和詐欺罪被判處流放地服刑13年，九年後蘇聯解體期間被釋放，2010年9月在聖彼得堡市為時任總統的普亭介紹飲食集團作業。（美聯社）

在兵變未遂兩個月後，僱兵軍團「瓦格納集團」(Wagner Group)首領普里格津 23日可能已墜機死亡；62歲的普里格津雖被視為普亭 「頭號敵人」，但他曾是克里姆林宮親密盟友，因提供克里姆林宮餐飲服務累積巨額財富，人稱「普亭的廚師」，一生充滿傳奇。

普里格津1961年生於蘇聯列寧格勒(現聖彼得堡)，因犯下搶劫和欺詐罪，在獄中度過早年時光。被關了九年於1990年出獄後，他開始在家鄉跳蚤市場賣熱狗；2018年他告訴紐約時報：「盧布堆積的速度比我母親數得還快。」

普里格津（左）與普亭關係的起始，他開設餐飲公司「康科德餐飲」，甚至得到「普亭大廚」綽號。圖為開設連鎖餐館的普里格津，2011年11月為時任總理的普亭服務。（美聯社）

隨著蘇聯解體，普里格津開始創辦多家企業，包括雜貨店和賭博業，後來他成為餐館老闆，在幾家餐廳取得成功後，開始與俄羅斯精英階層簽訂利潤豐厚的克里姆林宮餐飲合同；在被推向俄羅斯政治界最前端之際，他的政治野心也更加明顯。

為克里姆林宮提供餐飲，讓普里格津與普亭建立密切關係；他獲得數億元政府合同，為學童和政府工作人員提供食物，這些合同有部分後來涉及軍隊，據信促使他成立瓦格納傭兵組織。

由於瓦格納組織替俄羅斯軍隊做出一連串殘暴、強姦和戰爭罪行，俄羅斯政府甚至拒絕承認該組織存在。普里格津則長期否認與瓦格納有任何關連，並威脅要控告報導他與該組織關係的記者。

今年5月，普里格津發布視頻大駡俄軍軟弱無能讓士兵遭大屠殺，擴大了俄軍和傭兵的裂痕；但他對俄國軍方領導層的不滿咆哮，普亭和軍方均沉默以對。

6月23日衝突白熱化，普里格津對普亭口頭攻擊，並率領2萬5000名士兵逼進莫斯科，佔領南部城市頓河畔羅斯托夫，並向北行進數小時，迫使首都進入封鎖狀態，直到他和政府達成協議。

兵變結束後，普里格津同意遷往鄰國白俄羅斯 ，但他似乎仍可在俄羅斯境內自由行動。7月27日，普里格津曾被拍到在俄非峰會舉行期間，於聖彼得堡與中非共和國總統禮賓司長馬普卡(Freddy Mapouka)握手。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點