基輔控俄羅斯1個月內毀27萬噸穀物 轟炸學校釀4死
烏克蘭今天表示，俄羅斯1個月內針對其海港和河港發動攻擊，總計摧毀了27萬噸穀物；同時，俄軍無人機攻擊東北部一所學校，至少造成4人死亡。
法新社報導，自從7月為確保烏克蘭穀物安全出口的黑海穀物協議破裂以來，莫斯科對烏克蘭位於黑海的海港以及多瑙河的河港發動攻擊。
烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在社群媒體發文表示：「俄羅斯系統性打擊穀物船舶和倉庫，以阻撓（烏克蘭）農業出口。」
他還說：「在攻擊港口的1個月間，總計有27萬噸的穀物遭摧毀。」
他說，光在昨晚，針對烏克蘭河港伊斯梅爾（Izmail）的攻擊，就造成該港出口能量減少15%，港市雷尼（Reni）則是損失3萬5000噸穀物。
庫布拉科夫指出，俄羅斯退出協議後，這已是第8度對港口基礎設施的攻擊。
莫斯科上月退出協議後，俄烏雙方都警告靠近的船隻可能會被視為軍事目標，形同撤銷當地的安全航行。
上週一艘民間貨輪無視俄羅斯封鎖，從烏克蘭出發，駛經黑海，抵達土耳其的伊斯坦堡。
烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，俄軍攻擊東北部的羅姆尼（Romny）一所學校，造成至少4名教育工作者死亡，以及其他3人受傷。
地方軍事行政單位表示，俄羅斯一架無人機於當地時間上午10時5分（格林威治時間7時5分）攻擊這所學校。
法新社報導，克利孟科在Telegram發文說：「俄羅斯攻擊羅姆尼這所學校造成的死亡人數已經增至4人。」他說，搜救人員在瓦堆下找到了校長、副校長、秘書和圖書館員的遺體。
路透報導，烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）在Telegram發文說：「學校建築受損，而新學年才剛要開始。不幸地，對某些人來說，新學年永遠不會開始。」
路透未能立即核實這項報告。俄羅斯則否認鎖定平民和民間基礎建設攻擊。
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