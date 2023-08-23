我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／藍蟹激增影響海洋生態 義民眾做成美食

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

自瓦格納兵變事件後就未再露面 俄「末日將軍」蘇洛維金傳遭解職

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯駐烏克蘭部隊前最高指揮官蘇洛維金（左）在瓦格納兵變事件後就沒有再公開露面，23日傳出已被解除空天軍總司令一職。資料照片。路透
俄羅斯駐烏克蘭部隊前最高指揮官蘇洛維金（左）在瓦格納兵變事件後就沒有再公開露面，23日傳出已被解除空天軍總司令一職。資料照片。路透

俄羅斯前駐烏克蘭部隊前最高指揮官、空天軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）在瓦格納兵變事件後就沒有再公開露面，俄羅斯媒體與消息來源23日指出，空天軍總參謀長將會暫代總司令一職。

綜合路透等外媒報導，跟俄羅斯國防部關係密切的社群媒體「紙飛機」頻道「Rybar」與俄媒「RBC」前一天就披露了綽號「末日將軍」的蘇洛維金已被解除空天軍總司令職務。俄新社23日引述匿名消息人士說法報導，「俄羅斯空天軍前總司令蘇洛維金現已被解除職務，空天軍總參謀長阿夫札洛夫中將（Col.-Gen. Viktor Afzalov）正暫時代理空天軍總司令」。

有消息人士表示，蘇洛維金因配合調職而被解除了空天軍總司令職務，「目前正在短期休假」。俄羅斯衛星通訊社則表示，當蘇洛維金在烏克蘭指揮部隊時，阿夫札洛夫就曾擔任空天軍代理總司令。

路透指出，相關報導向未得到獨立核實。

根據此前新聞，綽號「末日將軍」的蘇洛維金自發布影片呼籲瓦格納首腦普里格津停止兵變後，就未曾公開露面，也一直下落不明。美方情報宣稱蘇洛維金事先已經知道普里格津兵變計畫，有媒體當時稱他正因可能共謀參與其中而受到調查，並且遭到軟禁，但也都沒有獲得證實。

▼瓦格納頭目 普里格津死亡？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄羅斯 普里格津 瓦格納

上一則

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

下一則

快看世界／藍蟹激增影響海洋生態 義民眾做成桌上美食

延伸閱讀

一洲焦點／普里格津死亡？習搞失蹤？如果川普不能選

一洲焦點／普里格津死亡？習搞失蹤？如果川普不能選
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
普里格津疑在非 承諾讓俄更強大

普里格津疑在非 承諾讓俄更強大
兵變失利後去向成謎 普里格津拍新影片曝「人在非洲」

兵變失利後去向成謎 普里格津拍新影片曝「人在非洲」

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21

超人氣

更多 >
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良
「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級
86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水