自瓦格納兵變事件後就未再露面 俄「末日將軍」蘇洛維金傳遭解職

俄羅斯駐烏克蘭部隊前最高指揮官蘇洛維金（左）在瓦格納兵變事件後就沒有再公開露面，23日傳出已被解除空天軍總司令一職。資料照片。路透

俄羅斯 前駐烏克蘭部隊前最高指揮官、空天軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）在瓦格納 兵變事件後就沒有再公開露面，俄羅斯媒體與消息來源23日指出，空天軍總參謀長將會暫代總司令一職。

綜合路透等外媒報導，跟俄羅斯國防部關係密切的社群媒體「紙飛機」頻道「Rybar」與俄媒「RBC」前一天就披露了綽號「末日將軍」的蘇洛維金已被解除空天軍總司令職務。俄新社23日引述匿名消息人士說法報導，「俄羅斯空天軍前總司令蘇洛維金現已被解除職務，空天軍總參謀長阿夫札洛夫中將（Col.-Gen. Viktor Afzalov）正暫時代理空天軍總司令」。

有消息人士表示，蘇洛維金因配合調職而被解除了空天軍總司令職務，「目前正在短期休假」。俄羅斯衛星通訊社則表示，當蘇洛維金在烏克蘭指揮部隊時，阿夫札洛夫就曾擔任空天軍代理總司令。

路透指出，相關報導向未得到獨立核實。

根據此前新聞，綽號「末日將軍」的蘇洛維金自發布影片呼籲瓦格納首腦普里格津 停止兵變後，就未曾公開露面，也一直下落不明。美方情報宣稱蘇洛維金事先已經知道普里格津兵變計畫，有媒體當時稱他正因可能共謀參與其中而受到調查，並且遭到軟禁，但也都沒有獲得證實。

▼瓦格納頭目 普里格津死亡？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點