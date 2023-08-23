紐時：烏克蘭被質疑兵力、火力配置不當 需集中在南部戰線

美國與其他西方國家官員向媒體表示，烏克蘭6月初展開的艱難反攻正苦於突破俄羅斯鞏固過的防線，很大一部分原因是基輔當局將過多軍力派到了錯誤的地點。(路透)

紐約時報22日引述美國與其他西方國家官員說法報導，烏克蘭 6月初展開的艱難反攻正苦於突破俄羅斯 鞏固過的防線，很大一部分原因是基輔當局將過多軍力派到了錯誤的地點，其中還包括了一些最佳的戰鬥部隊。

紐時採訪的美方與西方國家官員均要求匿名。根據報導，烏軍反攻的主要目標是要藉由切斷俄羅斯本土跟克里米亞半島之間的所謂陸橋，斷絕俄軍在烏克蘭南部的補給線。但美國官員表示，烏軍指揮官沒有專注於這一點，而是在東部跟南部之間大致平均分配部隊與火力。

據官員們說法，這樣一來，在烏東巴赫姆特（Bakhmut）跟其他城市一帶的烏軍要多於烏南的梅利托波爾（Melitopol）與別爾江斯克（Berdiansk）附近，而這兩地都是更加具有戰略意義的戰線。

報導指出，美方已經建議烏方，把力量集中在朝著基輔當局第一要務、即梅利托波爾推進的戰線，即使折損更多士兵與裝備，也要衝破俄軍設置的布雷區跟其他防線。

一位美國官員表示，只有使出戰術轉變跟引人注目的行動，才能改變反攻的節奏。另一位美方官員則稱烏軍過於分散，需要將他們的戰力集中在一個地方。

報導稱，在10日舉行的視訊電話會議中，美國參謀首長聯席會議主席密利 上將、英國國防參謀長拉斯金上將跟北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里上將敦促烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼上將專注於一個主要戰線。據兩位知名官員說法，扎盧茲尼上將已經表示同意。

美國官員指出，有跡象顯示烏克蘭已經開始把一些經驗更豐富的作戰部隊從烏東轉移到烏南，但即使是最有經驗的部隊，也已經在承受重大傷亡後，進行了多次的重組。這些部隊仰仗的資深指揮官隊伍不斷縮水，有些排則大多是由負過傷與重返戰場的士兵。

美國與烏克蘭官員表示，烏軍在最近幾天已經打穿了俄軍在烏南設置的至少一層防線，而且正在施加壓力。報導稱，烏軍接近取得羅博蒂村（Robotyne）的控制權。這是一個烏南的小村莊，靠近俄軍的下一條防線。美方官員表示，收復羅博蒂村會是一個好兆頭。