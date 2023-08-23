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烏克蘭慶祝獨立日 新人穿梭坦克墳場拍婚紗

編譯中心╱綜合22日電
烏克蘭在基輔大街上擺滿俄軍坦克，新人穿梭其間拍婚紗照。(路透)
烏克蘭在基輔大街上擺滿俄軍坦克，新人穿梭其間拍婚紗照。(路透)

烏克蘭將脫離蘇聯的8月24日訂為獨立紀念日，首都基輔大街提前封街布置，陳列大量包括坦克、裝甲車在內俄軍軍用車輛，有民眾穿梭「車陣」拍照、自拍，還有新人特地選在此拍婚紗照。

基輔大街上除了坦克、裝甲車，還有被焚或轟炸得只剩骨架殘骸的軍用車輛，23歲的奧梅爾琴科（Mark Omelchenko）對於基輔大街成為「俄坦克墳場」很是讚賞：「這樣很好，展現出我軍之力，以及俄軍受創多慘，能親眼見證這些勝果很重要。」

基輔59歲居民科沃（Natalia Koval）對於這些戰利品代表的意義感到心驚，但堅信烏克蘭終能擊敗俄國。

此外，俄羅斯首都莫斯科下水道系統20日因突如其來的暴雨而被洪水淹沒，當時正在探索地下隧道的旅行團成員共8人措手不及，被發現時已死亡。

中央社引述法新社報導，這些受害者當時正在遊覽名為涅格林卡（Neglinka）的地下河流，據信他們被因雨勢暴漲的河水困住，無法逃到地面，溺水者包括導遊及一行七人，其中一人為未成年者。

調查人員表示，「已找到所有旅行團參加者的遺體」，並提到正在正式確認遇難者的身分。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱這起事件為「可怕的悲劇」並表示哀悼。

數家旅行社提供遊覽莫斯科龐大下水道系統的行程，其中一些隧道的歷史可追溯至19世紀。

這些行程的合法性存在爭議，調查人員昨天表示，他們已對「非法旅行團」展開刑事調查。

俄羅斯調查委員會今天表示，其中一名旅遊業者已被拘留，而另一名被告據稱已逃往阿拉伯聯合大公國。

烏克蘭 俄羅斯 洪水

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