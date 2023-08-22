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烏軍進入東南部戰略要地 俄稱在黑海摧毀快艇

中央社基輔／莫斯科22日綜合外電報導

烏克蘭官員今天表示，烏軍已進入東南部戰略要地羅博蒂村，這可能是烏克蘭反攻俄軍的一項重大進展。同日俄國宣布在烏克蘭的黑海小島蛇島附近摧毀一艘烏軍快艇

路透報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在通訊應用程式（App）Telegram表示，烏軍進入羅博蒂村（Robotyne），但仍持續承受俄羅斯火力攻擊，目前正在安排撤離平民。

烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）上傳一張戰車內軍人的照片到Telegram，下面寫著「我方軍人在羅博蒂村」。

羅博蒂村位於札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線城鎮奧里希夫（Orikhiv）以南約10公里，地處通往托克馬克（Tokmak）的交通要道上。托克馬克是鐵公路樞紐，目前遭到俄軍控制。

收復托克馬克將是一大里程碑。目前烏軍正向南朝亞速海（Sea of Azov）推進，試圖藉此把俄羅斯占領部隊一分為二。

烏軍進入東南部戰略要地羅博蒂村，一名士兵與當地民眾握手。(路透)

俄羅斯官員今天則說，俄軍在黑海（Black Sea）摧毀一艘烏克蘭軍用船舶，這是俄方幾小時內宣布攻擊的第2艘船。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，莫斯科時間今天上午11時左右，俄軍飛機在蛇島（Snake Island）東方摧毀一艘載著烏克蘭登陸小組的美製快艇。

聯合國曾斡旋達成一項讓穀物船安全航行於黑海的協議，但協議上月宣告破裂，此後烏俄兩國都在這個區域加強活動。

俄軍曾在去年2月24日入侵烏克蘭不久後奪取蛇島，當時一段無線電對話曝光後引發轟動。俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）喊話要島上烏克蘭守軍投降，卻被回應「俄羅斯軍艦，去死吧你」。這段對話傳遍全球，成為烏克蘭抗戰的宣傳主題。

烏克蘭軍方於去年6月奪回蛇島。

烏克蘭 俄羅斯 快艇

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