澤倫斯基見塞爾維亞總統 兩人讚會談良好且開放

烏克蘭總統澤倫斯基（右）與塞爾維亞總統武契奇在希臘首都雅典會談。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天在希臘首都雅典會談，兩位領袖都形容這是一次「良好」且「開放」的會面。

路透報導，塞爾維亞雖多次在聯合國（UN）和其他國際論壇上譴責俄羅斯 入侵烏克蘭，但尚未制裁俄國。

塞爾維亞也跟俄羅斯保持貿易和軍事合作，同時尋求加入歐洲聯盟（EU）。塞俄兩國是同屬斯拉夫民族和信仰東正教的傳統盟邦。

4月外流的美國國防部文件顯示，塞爾維亞已同意供應或運送武器和彈藥給烏克蘭。武契奇表示，塞爾維亞從未出售武器或彈藥給烏俄兩國，但塞爾維亞的武器可能已透過第3國進入戰場。

澤倫斯基在通訊應用程式（App）Telegram發布兩位領袖握手合照，底下寫道：「與塞爾維亞總統一次開放、坦誠、富有成效的會面。」

澤倫斯基提供的細節很少，但他提到，雙方「就尊重聯合國憲章（UN Charter）與邊界不容侵犯…就兩國在歐洲共有家園的共同未來，以及互利發展雙方關係」等方面，進行了「良好溝通」。

武契奇則在社群媒體Instagram表示，他與澤倫斯基針對兩國領土完整性等議題，進行一次「良好且開放的」溝通。

科索沃2008年宣布從塞爾維亞獨立，烏克蘭尚未承認科索沃。塞爾維亞也未承認俄羅斯已兼併在烏克蘭占據的土地。

武契奇寫道：「我們處理了烏克蘭與科索沃的局勢發展，我再度強調，塞爾維亞尊重烏克蘭的領土完整性。」

兩位領袖也在巴爾幹半島國家領導人齊聚希臘雅典開會之際，對彼此加入歐盟的申請案表達支持。