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莫斯科地區連5晚遇無人機襲擊 俄軍稱摧毀烏軍黑海偵察船

編譯高詣軒／即時報導
俄國軍警22日在莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克處理烏克蘭無人機殘骸。（Getty Images）
俄國軍警22日在莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克處理烏克蘭無人機殘骸。（Getty Images）

法新社報導，俄國22日表示，莫斯科州已連5晚被烏軍無人機攻擊鎖定。俄國防部同日在Telegram宣布，俄軍黑海艦隊一架蘇愷Su-30sm戰機，已於俄方黑海天然氣生產設施周邊摧毀一艘烏軍偵察船，但未點明地點和船艦種類。

21日晚，俄國防部亦稱在克里米亞西北方約40公里的黑海上空，擊落2架烏軍無人機。

俄國7月退出讓穀物自黑海港口安全出口的「黑海穀物協議」，俄烏雙方在黑海的軍事衝突隨後升溫。俄軍據指已攻擊烏國海上和多瑙河港口基礎建設，烏軍則攻擊在俄國水域和克里米亞的船隻。

8月稍早，曾有俄國油船在克里米亞周邊的克赤海峽遭無人機損壞，一度使連結俄國本土的克里米亞大橋交通中斷。

俄國22日並指出，莫斯科州連5晚再遭烏軍無人機鎖定，不過未傳死者。莫斯科市長索比亞寧表示，俄軍防空單位已於市郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）等2地將2架來襲無人機擊落。

法新社照片顯示，克拉斯諾戈爾斯克有一棟高樓多處窗戶破損，現場可見殘骸及車輛受損。

俄國境內近期頻傳遇襲，5月更曾在克里姆林宮周邊擊落無人機，根據俄教育部21日發布的課綱，空襲威脅將走入課堂，俄國年輕學子將在下學年，學習軍用無人機運行和應變相關內容。

近期出訪歐洲多國的烏國總統澤倫斯基，21日抵達希臘。荷蘭和丹麥決定將提供烏國F-16戰機後，希臘總理米佐塔基斯表示政府會協助訓練烏國駕駛員。

11國聯手的訓練將於8月展開，官員希望駕駛員可在2024年初準備就緒。

莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克地區22日傳遭逢無人機攻擊，一棟住宅大樓受損。法新社
莫斯科近郊的克拉斯諾戈爾斯克地區22日傳遭逢無人機攻擊，一棟住宅大樓受損。法新社

俄國 克里米亞 國防部

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