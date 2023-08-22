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普里格津疑在非 承諾讓俄更強大

編譯徐榆涵╱綜合21日電
俄羅斯傭兵瓦格納首領普里格津，自6月兵變後發布首部影片談話。(網路圖片)
俄羅斯傭兵瓦格納首領普里格津，自6月兵變後發布首部影片談話。(網路圖片)

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月底兵變失利後，其行蹤和狀態一直是外界關注焦點。睽違近兩個月後，普里格津終於發布近兩個月來首部影片談話，拍攝地點疑似在非洲。

路透報導，根據影片，普里格津穿著迷彩服站在沙漠中，手裡拿著步槍，遠處可以看見其他武裝人員和一輛皮卡車。影片的評論和支持瓦格納的頻道貼文紛紛指該則影片是在非洲拍攝。

普里格津在影片中說，「現在溫度超過攝氏50度，一切如我們所願。瓦格納私人軍事服務公司（PMC Wagner）使俄羅斯在各大洲和非洲變得更強大且更自由。為非洲人民帶來正義和幸福。我們正讓ISIS、蓋達組織（Al-Qaeda）和其他暴徒的生活變成一場噩夢。」

他並補充說，瓦格納繼續招募戰士，將完成「既定任務」，影片中並附上一個電話號碼，提供想加入該組織的人撥打。

自從兩個月前普里格津發起一場針對俄羅斯國防機構的短暫兵變以來，瓦格納和普里格津的未來就一直不明朗。

克里姆林宮日前宣布，瓦格納士兵將離開俄羅斯，前往白俄羅斯。自兵變失利以來，一些瓦格納戰士已轉移到白俄並開始在該處訓練軍隊。普里格津7月底曾表示，瓦格納已準備好進一步擴大其在非洲的影響力。

瓦格納 白俄羅斯

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