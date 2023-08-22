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趁俄烏戰買賣更多石油黃金 這國家怎辦到

編譯季晶晶╱綜合21日電
阿拉伯聯合大公國利用俄烏戰爭帶來的機遇，帶動國內經濟飛速發展。(美聯社)
阿拉伯聯合大公國利用俄烏戰爭帶來的機遇，帶動國內經濟飛速發展。(美聯社)

俄烏戰爭爆發一年半，很少有國家能像阿拉伯聯合大公國一樣利用機遇促進國內經濟發展；駐杜拜的交易商比以往買賣更多的俄羅斯石油和黃金；阿聯的銀行自莫斯科挖角以管理大量湧入的資金；而經常以現金交易的俄國買家推動了阿聯房地產榮景。

華爾街日報報導，舊金山大學中東政治教授Stephen Zunes說，阿聯「對普亭政府的獨裁、貪腐或違反國際法律準則的行為，不覺得嚴重不安，很願意利用西方國家對莫斯科實施制裁所創造出來的機會，加強與俄羅斯的經濟聯繫」。

阿聯是公開不執行美歐制裁的國家之一。根據華爾街日報，阿聯協助俄羅斯人試圖轉移資金或幫他們把貨物運往全球市場。

美歐對俄羅斯石油實施的禁令使莫斯科最大出口地變成阿聯，它以折扣價買入再轉售，或提煉成其他產品後按市價賣出。石油貿易重心因此從日內瓦轉移到杜拜。根據大宗商品數據提供商Kpler，阿聯2022年進口的俄羅斯原油增加2倍，達到創紀錄的6000萬桶。

杜拜也大量交易俄羅斯黃金，根據數據商ImportGenius，2022年2月24日至今年3月3日間，阿聯進口價值40億美元的俄羅斯黃金，遠高於2021年的6100萬美元。

去年，數萬名俄羅斯人搬到阿聯定居，多數未受到制裁。但知情人士說，受制裁的普亭密友、俄羅斯石油公司執行長謝欽（Igor Sechin）也到杜拜人工島朱美拉棕櫚島慶祝新年。美歐有許多國家禁止謝欽入境，但阿聯沒阻止他攜家人前往旅遊，順道視察ROSNEFT用來出口石油到中國、印度或土耳其的公司。

由於俄羅斯人湧入，國營的阿聯酋國民銀行（Emirates NBD）從俄國金融機構挖來銀行家成立專門部門，管理俄羅斯富人的資金。另一個大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank）據傳也將比照辦理。根據凱投宏觀，自2022年5月以來，每月湧入的外資都比一年前增加20%左右。

來自俄羅斯的現金推動了房市繁荣。房地產仲介Betterhomes數據顯示，2023年第2季，俄羅斯人成為杜拜第三大房地產買家。2021年的排名是第九大。

俄羅斯 石油 房地產

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