烏軍反攻陷僵局 國際相挺恐減弱

烏克蘭 總統澤倫斯基6月證實烏軍展開大反攻，但華盛頓郵報報導，一份新的美國機密情報報告預測，烏軍今年反攻攻勢將無法推進到烏克蘭東南部重要城市梅利托波爾。該報導認為，烏克蘭官員原本將反攻行動定調為從俄軍手中光復重要失土的關鍵行動，但如今烏方似乎正無路可走、處境窘迫。

吹起反攻號角兩個多月來，跡象顯示進展停滯。烏軍進展仍限於少數村莊，俄軍反而正在烏北推進，一項培訓烏克蘭飛官操縱美製F-16戰鬥機的計畫也被拖延。烏軍無法在俄烏戰場取得決定性勝利，引發外界憂心這場戰爭正形成僵局，國際社會支持烏克蘭力道也可能減弱。

在烏克蘭國內，厭倦戰爭的民眾渴望基輔領導高層為其帶來捷報；在烏克蘭最重要的友邦美國，預料明年總統大選選戰期間，華府 政壇主張削減援烏支出的聲浪將變大。烏軍反攻行動的時間窗口也有限，恐重演去年入冬後因天氣惡劣而難以趁勝追擊的覆轍。

分析家表示，若未安排更先進的武器鞏固前線，或基輔目前保留的預備部隊未能全部投入前線，則烏方不太可能在反攻行動有所突破。華府智庫新美國安全中心研究員加迪提到，問題在於俄烏哪一方會更快精疲力盡。雙方現處於消耗戰階段，企圖耗盡對方各項資源，而非在奪占或收復領土上獲得重大斬獲。

鑑於烏軍地面部隊大多受阻、西方援烏的F-16又還沒到位，烏方已針對莫斯科等俄國 本土發動新一波無人機攻擊，惟收效甚小。俄方反藉干擾器及偵測器等先進方法，對抗這些無人機。俄國國防部19日宣稱，一晚就擊落鎖定克里米亞的20架烏克蘭無人機。

加迪坦言，「我們知道俄國狀況已惡化，但還沒到即將崩潰的程度」。不過，當西方國家和烏克蘭官員被問到反攻進展時仍呼籲要有耐心，還說攻勢雖未如預期，但仍穩步推進。