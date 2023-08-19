烏克蘭聲稱反攻有斬獲 普亭會見侵烏克蘭作戰指揮官

俄羅斯總統普亭。（美聯社）

在烏克蘭 聲稱東南戰線的反攻取得斬獲後，克里姆林宮今天表示，俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）會見了對烏克蘭軍事行動的指揮官和其他高階將領。

路透報導，克里姆林宮在聲明中表示：「普亭在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的特別軍事行動小組總部舉行會議。」

克宮指出，俄羅斯最高統帥普亭聽取親任侵烏作戰指揮官的參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）等人的報告。

這次會議召開之前，烏克蘭宣告解放一個前線的小村莊，那是自從7月以來首見。烏克蘭為奪回戰爭頭幾個月被俄羅斯占領的土地，進行的反攻速度比預期緩慢。

克宮沒有提供會議的任何其他細節，會議何時舉行也不得而知。俄羅斯新聞社（RIA）發布的影片顯示，格拉西莫夫似乎是在晚間會見普亭，並在短暫握手後一起進入一棟大樓。

近幾個月來，格拉西莫夫很少在公開場合露面。由於俄國對烏克蘭戰爭失利，他一直是傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）和一些俄羅斯軍事部落客猛烈批評的目標。