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內鬥嚴重、高層沒耐心 俄侵烏總司令每4月就換將

編譯中心／綜合18日電
日德科（右二）去年10月在烏軍成功反攻哈爾科夫州後被解職，本月16日傳病逝，享年58歲。（路透）
日德科（右二）去年10月在烏軍成功反攻哈爾科夫州後被解職，本月16日傳病逝，享年58歲。（路透）

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，負責整個烏克蘭戰區的俄軍最高司令已歷經德沃爾尼科夫、日德科、蘇洛維金、格拉西莫夫。而華盛頓郵報曾報導，在德沃爾尼科夫去年4月就任前，侵烏俄軍各行其是，並未設立統籌烏克蘭戰區總司令一職，亦即平均約短短四個月、一季多一點的時間就會換將，德沃爾尼科夫甚至在任僅兩個月即被撤換，侵烏俄軍總司令頻頻走馬換將，凸顯莫斯科高層耐心有限、將領能力平庸、內鬥傾軋嚴重及任人唯親等背後主因。

俄軍去年開戰後不久，未能奪下烏克蘭首都基輔及其周邊郊區，於是決定主攻烏東頓巴斯地區，而德沃爾尼科夫就在該地區擁有豐富指揮經驗；他率俄軍在敘利亞活動的經歷，可能也是他去年4月雀屏中選侵烏總司令的主因。但不過兩個月，他就被解職，換上蘇聯軍隊特色之一的政戰官日德科，這反映出莫斯科當時亟欲提振俄軍士氣。

但日德科去年10月就在烏軍成功反攻哈爾科夫州後被解職，俄國國防部同月立即任命有「末日將軍」稱號的蘇洛維金繼任侵烏總司令。外媒指該稱號出自他指揮作戰的「凶狠」軍事戰略。

蘇洛維金與俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津向來交好，蘇洛維金在瓦格納6月兵變時曾呼籲普里格津停止叛亂，但之後蘇洛維金就未再露面，不久就傳出他被捕或居家軟禁接受調查。美國有線電視新聞網（CNN）披露的文件顯示，他是瓦格納的祕密VIP成員。

此外，美國有線電視新聞網17日引述俄羅斯官媒報導，還是中年的俄軍上將、「久病纏身」的日德科16日病逝，享年58歲。據傳他在莫斯科去年春季放棄攻占基輔後不久，就接任俄羅斯對烏派遣軍總司令，但在烏軍反攻哈爾科夫州告捷後被解職。

根據俄國塔斯社，俄國官方尚未正式宣布日德科逝世消息，報導中有關日德科的經歷，亦未提到他曾在烏克蘭擔任指揮官。

蘇洛維金（中）有「末日將軍」稱號。（路透）
蘇洛維金（中）有「末日將軍」稱號。（路透）
德沃爾尼科夫（右）在任僅兩個月即被撤換。（美聯社）
德沃爾尼科夫（右）在任僅兩個月即被撤換。（美聯社）

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