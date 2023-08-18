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無視俄羅斯封鎖 民用貨輪繞道抵伊斯坦堡

中央社／伊斯坦堡17日綜合外電報導

一艘從烏克蘭出發的民用貨輪今天抵達土耳其伊斯坦堡，對俄羅斯試圖進行的海上封鎖不予理會。俄羅斯軍艦日前曾對一艘土耳其公司擁有的貨輪開火示警，導致緊張局勢升高。

在香港掛牌的貨櫃船約瑟夫舒爾特號（Joseph Schulte）昨天駛離烏克蘭南部敖德薩港（Odesa），成為俄羅斯試圖重新封鎖烏克蘭進入黑海航道後，第一艘直接對此進行挑戰的船隻。

船舶追蹤網站顯示，這艘船沿著一條避開國際水域的黑海（Black Sea）西部航線航行，選擇走北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞和保加利亞控制的水域，正朝最終目的地伊斯坦堡接近。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這艘貨輪運用烏克蘭於俄羅斯上個月退出黑海穀物協議後建立的「新人道主義走廊」。

約瑟夫舒爾特號出發前數日，俄羅斯海軍曾對一艘土耳其公司擁有、掛帛琉旗幟的貨輪開火示警並且登船檢查。那艘貨輪當時正駛往烏克蘭河港伊斯梅爾（Izmail）。

沉默4天後，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天打破沉默，宣稱已就有必要避免海上緊張局勢進一步升級，對俄羅斯提出「警告」。

自從退出土耳其和聯合國斡旋達成的穀物協議後，俄羅斯對烏克蘭航運基礎設施升高攻擊。

烏克蘭和俄羅斯都是穀物和種子油的主要輸出國。基輔決定就海上通道問題與莫斯科對抗之際，如何及時確保今秋收成的穀物安全出口，成為舉世界關注焦點。

烏克蘭 俄羅斯 土耳其

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