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烏克蘭飛彈狂攻克里米亞 美官員抱疑慮：浪費寶貴戰略資源

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭最近幾周加強用飛彈對俄羅斯兼併的克里米亞進行打擊，致力於南部戰事如火如荼之際擾亂俄軍後勤跟再補給行動，但傳出美方部分官員正以懷疑的態度看待基輔此一戰略。資料照片。（路透）
烏克蘭最近幾周加強用飛彈對俄羅斯兼併的克里米亞進行打擊，致力於南部戰事如火如荼之際擾亂俄軍後勤跟再補給行動，但傳出美方部分官員正以懷疑的態度看待基輔此一戰略。資料照片。（路透）

烏克蘭最近幾周加強用飛彈對俄羅斯兼併的克里米亞進行打擊，致力在南部戰事如火如荼之際擾亂俄軍後勤跟再補給行動，但美方部分官員正以懷疑的態度看待這個戰略。

CNN報導，對於一些軍方跟拜登政府官員來說，烏克蘭對克里米亞的打擊往好了說是分散注意力，往壞了說，則是對這一戰略的寶貴資源浪費。許多分析師現在相信，該戰略讓烏軍在多個攻擊軸線之間分身乏術。

按照烏方消息人士說法，打擊克里米亞對烏克蘭是反攻戰略不可缺少的環節，旨在試圖割孤立克里米亞，讓俄羅斯更難以維繫在烏克蘭本土的軍事作戰行動。不過，美方一位高層國防官員向CNN表示，「這把俄羅斯人打得有點失去平衡，但是沒起到任何決定性作用。對每個人來說，只專注於反攻或許會更好」。

一位西方國家高層情報官員說，隨著約三分之一的克里米亞半島現在處於美援海馬士火箭射程之內，烏克蘭也加強打擊俄羅斯在當地彈藥堆積所跟其他後勤與再補給基礎設施。

該官員告訴CNN，克里米亞面臨著越來越大的壓力，尤其是在最近幾周，「我的意思是，他們被敲打了」。他還說，總體而言，烏克蘭在南部的打擊已經讓俄軍的再補給跟後勤動作放緩與複雜化。另一位美方官員認為，如果烏軍最終突破俄軍廣泛的防線網與往前推進，那鎖定克里米亞的彈藥庫跟再補給線路將有利於整個反攻。

不過，因為對克里米亞的重視相對較新，多位美國與西方國家官員表示，還很難判斷俄軍抵禦烏軍反攻的能力受到了多大影響。一位美國軍方官員指出，烏克蘭對克里米亞的後勤與指管設施進行了一些很不錯的打擊，但他不覺得那些效果已經完全產生作用。一些美方官員與其他外部分析師則認為，截至目前為止，對克里米亞的打擊似乎沒在產生多少影響。

前述受訪的高級國防官員告訴CNN，美方目前沒有積極建議烏克蘭不要打擊克里米亞，但分析師指出，反攻拖延的越久，卻沒有取得重大成果，失敗的可能性就越大。一位熟知五角大廈內部討論的消息人士說，「現實情況是，這場攻勢沒有某個永恆的跑道可以繼續穿過秋季」。

克里米亞 烏克蘭 俄羅斯

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