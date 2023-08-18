內鬥嚴重、高層沒耐心...俄總司令 每4月就換人

德沃爾尼科夫（右）。（美聯社）

自俄羅斯去年二月入侵烏克蘭 以來，負責整個烏克蘭戰區的俄軍最高司令已歷經德沃爾尼科夫、日德科、蘇洛維金、格拉西莫夫。而華盛頓郵報曾報導，在德沃爾尼科夫去年四月就任前，侵烏俄軍各行其是，並未設立統籌烏克蘭戰區總司令一職，亦即平均約短短四個月、一季多一點的時間就會換將，德沃爾尼科夫甚至在任僅兩個月即被撤換。綜合外媒報導，侵烏俄軍總司令頻頻走馬換將，凸顯莫斯科高層耐心有限、將領能力平庸、內鬥傾軋嚴重及任人唯親等背後主因。

俄軍去年開戰後不久，未能奪下烏克蘭首都基輔及其周邊郊區，於是決定主攻烏東頓巴斯地區，而德沃爾尼科夫就在該地區擁有豐富指揮經驗。他率俄軍在敘利亞活動的經歷，可能也是他去年四月雀屏中選侵烏總司令的主因。但不過兩個月，他就被解職，換上蘇聯軍隊特色之一的政戰官日德科，這反映出莫斯科當時亟欲提振俄軍士氣。

但日德科十月就在烏軍成功反攻哈爾科夫州後被解職，該州首府哈爾科夫市為全烏第二大城，地位重要。俄國 國防部同月立即任命有「末日將軍」稱號的蘇洛維金繼任侵烏總司令。外媒指該稱號出自他指揮作戰的「凶狠」軍事戰略。

蘇洛維金與俄國傭兵組織瓦格納 集團首腦普里格津向來交好，蘇洛維金在瓦格納六月兵變時曾呼籲普里格津停止叛亂，但之後蘇洛維金就未再露面，不久就傳出他被捕或居家軟禁接受調查。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）披露的文件顯示，他是瓦格納的祕密ＶＩＰ成員。