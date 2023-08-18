美國務院准了 同意從丹麥、荷蘭向烏克蘭交付F-16戰機

圖為丹麥空軍的F-16戰機。(Getty Images)

近日有美國官員透露，美國國務院已同意荷蘭與丹麥將其國內擁有的F-16戰機移交至烏克蘭 ，並向兩國承諾會加快審核戰機移轉作業流程。

《路透》透過美國官員知悉美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）寄給荷蘭與丹麥政府的回函，布林肯在信中說，「這封信是為了表達美國對於向烏克蘭轉讓F-16戰機，以及由合格的F-16教官培訓烏克蘭飛行員的全力支持。」

他說，「這對烏克蘭有能力防衛自己不受俄羅斯 持續侵略與侵犯主權而言，仍是至關重要。」並指批准轉讓請求，將使烏克蘭能夠在「第一批飛行員完成訓練後充分利用其新能力」。

美國總統拜登5月批准了為烏克蘭飛行員提供F-16戰機的培訓計畫，除了在丹麥展開培訓外，也將在羅馬尼亞設立培訓中心。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）16日晚間對烏克蘭電視台表示，根據目前時程，基輔方面將無法在這個秋季與冬季，運用美製F-16戰機保衛烏克蘭。

美國官員私下表示，F-16戰機在烏克蘭目前的反攻行動幾乎沒什麼幫助，而且考慮到俄羅斯防空系統、以及烏克蘭上空的競逐，當戰機最終抵達烏克蘭時，也不會成為「扭轉情勢者」。