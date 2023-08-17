烏克蘭外長：無論耗時多久 烏軍必將收復所有失土

庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，收復失土是烏克蘭人民的願望。（Getty Images）

烏克蘭 外交部長庫列巴本週表示，無論要耗時多久，烏軍都將收復所有被俄軍占領的國土，但需要西方國家持續供應武器彈藥，並已向部分西方盟國允諾，不會將這些武器用於俄國 領土。

庫列巴（Dmytro Kuleba）本周在烏克蘭首都基輔接受法新社專訪時表示，收復失土是烏克蘭人民的願望，「我們的目標是獲勝，以解放我們（烏克蘭）1991年時境內所有領土的形式獲勝，我們並不在乎這得耗時多久」。

庫列巴說：「只要烏克蘭人民抱持這個目標，烏克蘭政府就會與人民攜手並進。」

基輔當局今年6月展開大反攻，但坦承在突破俄軍堅固防禦陣地時歷經苦戰。

不過，庫列巴表示，西方盟國並未向烏克蘭施壓，要求烏軍更快取得進展，這些盟國為烏軍做出影響深遠的貢獻。

庫列巴告訴法新社，「我們沒有感受到這點（西方施壓）」，並坦言評論家和專家們在公共場域中討論烏軍在東部和南部戰線進展速度的聲量有所提升。

他開玩笑地鼓勵批評烏軍反攻的人們「加入外籍軍團」，以助烏軍一臂之力，「當你人不在現場時，自然可以輕易說出你希望一切進展更迅速」。

不過，他表示烏克蘭仍然需要西方國家持續供應武器及彈藥，直到烏軍將俄軍從所有被占領的烏克蘭國土趕走。

他說：「事實是，在我軍獲勝前，我們需要更多（武器彈藥）、我們需要繼續前進，因為戰爭是現實，在這現實裡我們必須獲勝，別無他法。」

此外，基輔當局也已向部分西方國家保證，烏軍不會以盟國捐贈的武器攻擊俄羅斯 領土上的目標。

庫列巴說：「如果我國合作夥伴要求我們保證，只能將某種特定武器用於烏克蘭領土上，我們就會做出保證並信守承諾。是的，我們曾數次做出這類承諾並遵守諾言。」