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「割地換入會」 北約官員對烏克蘭失言道歉

編譯中心╱綜合16日電
北約秘書長辦公室主任詹森日前建議，烏克蘭應割地換取在北約的一席之地，明顯失言令烏克蘭舉國譁然，現在迅速致歉滅火。(取材自X平台)
北約秘書長辦公室主任詹森日前建議，烏克蘭應割地換取在北約的一席之地，明顯失言令烏克蘭舉國譁然，現在迅速致歉滅火。(取材自X平台)

英國衛報報導，北約秘書長辦公室主任詹森（Stian Jenssen）日前建議，烏克蘭應割地換取在北約的一席之地，明顯失言令烏克蘭舉國譁然，如今迅速致歉滅火。

詹森於挪威當地時間15日出席阿倫達爾（Arendal）小組會議表示，面對綿延逾一年半的俄烏戰爭，「我認為解決之道也許是烏克蘭放棄領土，以此換取北約成員資格。」

這番言論引發基輔當局強烈不滿，烏克蘭人民更是罵翻。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在推特回應：「用領土換取北約的保護傘？這太荒謬了。這意味著故意選擇民主的失敗，鼓勵全球罪犯，維護俄羅斯政權，破壞國際法，將戰爭傳給後代。畢竟俄羅斯為何要自願放棄挑釁、混合和傳統行為而不致失敗？」

隔日詹森迅速出面致歉，並解釋當初不該三言兩語簡化問題，「我的發言是關於烏克蘭未來可能出現的情況的更廣泛討論的一部分，我不該那樣表達，確實失言。」

儘管如此，詹森並未放棄讓烏克蘭割地入會的想法。他提到，倘若雙方認真進行和談，那麼誰控制哪些領土等軍情優劣「勢必發揮關鍵作用」。

另據路透報導，烏克蘭上周宣布在黑海地區設立「人道走廊」，該國政府表示，一艘貨櫃船今晨離開黑海港口城市敖德薩，首次使用這個專讓商船進出的「新臨時走廊」。烏克蘭的黑海港口已被俄羅斯封鎖，俄國威脅要攻擊進出貨船。

這艘船今天出港堪稱是對俄國威脅的測試。莫斯科尚未表明是否會「尊重」這條航運走廊，航運業和保險業人士也表達了對安全的擔憂。

烏克蘭副總理庫布拉科夫指出，這艘船是在香港掛牌的「約瑟夫舒爾特號」（JOSEPH SCHULTE）貨櫃船，它自俄羅斯全面入侵的前一天，也就是2022年2月23日起就受困於這個港口。

●烏反攻傳捷報 收復南部村莊

基輔今天也傳來捷報，表示烏克蘭軍隊已解放位於工業重鎮頓內茨克(Donetsk)地區的烏羅札因(Urozhaine)村。基輔近來沿著烏克蘭南部前線發動反攻，以抗擊入侵的俄羅斯軍隊。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾在一份聲明中宣布：「烏羅札因已被解放，我們的保衛者據守在郊區，攻勢仍在繼續。」

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