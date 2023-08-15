距離波蘭邊境不足百里 烏國西北部盧茨克遭空襲至少3死

15日，烏國西部利維夫市市長薩多維釋出的照片顯示，當地有一處建築遭彈襲後失火，竄出濃煙。（歐新社）

法新社報導，烏國官員15日表示西部地區在夜間遭到空襲，西北部城市盧茨克（Lutsk）至少3人喪生、3人受傷。盧茨克距身為北約 會員的鄰國波蘭邊境不足100公里。另外，該市南方的利維夫（Lviv）同遭攻擊。

盧茨克戰前人口逾20萬人，市長波利什查克（Igor Polishchuk）透過社群平台宣布死傷人數，並說救援人員已到現場協助。

該市所在的伏林州（Volyn）首長15日稍早表示，烏國空軍已抵禦空襲，但有企業設施遭到擊中。

去年3月，俄軍曾襲擊盧茨克的軍用機場，導致4名烏國軍人喪生，6人受傷。

盧茨克南方約150公里的利維夫也傳遭飛彈攻擊，市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示多枚來襲的飛彈被擊落，但有數棟住宅遭擊中，造成大量損害，所幸未傳死者。

薩多維表示，超過100棟公寓建築受損，一處幼兒園毀於飛彈，4人受傷但幸無生命危險。利維夫州州長科齊茨基稱飛彈殘骸導致一間超市天花板崩塌，超過10棟住家受損。

利維夫不像烏國部分地區近期每日遇襲，但7月傳遭飛彈攻擊，10人喪生，薩多維稱那是俄烏開戰以來，俄國 飛彈對該市民用基礎建設的最大規模攻擊。