俄朝黑海商船開火 烏斥「海盜行徑」

黑海局勢升高

俄軍巡邏艦畢可夫號13日在黑海西南部，向掛帛琉國旗的貨船開火示警。這是俄國 7月退出黑海穀物協議後，首度在烏國之外朝商船開火，料使商界對黑海航安更加憂心。烏方抨擊俄軍舉措屬犯罪，違反國際法並危害航行自由，籲國際海事組織強硬回應。

路透報導，俄國防部聲明，該艘「蘇克魯歐坎號」商船欲前往烏國伊斯梅爾港，但船長拒絕停船受檢，俄艦因此發射自動武器警告，迫使其停船。俄軍隨後搭直升機登船檢查，查驗之後放行。根據航行資料，該商船後開往保加利亞近海，航向羅馬尼亞港口蘇利納。

烏克蘭 外交部譴責俄軍「挑釁」行為違反國際法，蓄意危害黑海航行自由和船運安全，籲國際阻止。烏國副總理敦促聯合國國際海事組織（IMO）強硬回應，並建議船隻取道土耳其、保加利亞、羅馬尼亞領海以避險。

烏克蘭總統顧問波多利雅科直言此舉為「海盜行徑」，指控這是俄國對非交戰方民船的犯罪，烏方將適當回應。

國際斡旋的黑海穀物協議原保障農產從烏國黑海港口出口，但俄國喊停後，宣布將所有赴烏國海域的船隻視為潛在軍火運輸船，且認定船隻旗幟顯示的國家為烏國幫手。

烏方亦對航向俄國或俄占港口的船隻做類似威脅，月初曾攻擊俄國油輪和黑海俄港諾沃羅西斯克的軍艦。紐約時報指稱，黑海如今已是衝突地帶，卻經常被忽略。

俄國退出黑海穀物協議後，俄軍數次發動飛彈攻擊烏克蘭黑海港口，甚至襲擊聶伯河沿岸、鄰近羅馬尼亞的軍事基地，引發外界擔憂北約 恐捲入黑海衝突。

紐時指稱，黑海位處歐亞交界處，戰略及經濟地位重要，數世紀以來，俄國都極重視這片水域，由此將地緣政治影響力投向歐洲、中東等地區；此外，黑海終年不結冰，沿岸港口貿易全年暢通無阻。黑海掌控權明顯是俄國的戰爭目標，也是其2014年併吞克里米亞原因之一。

北約7月底宣布增加巡視北約領土及黑海上空的偵察機數量。儘管北約不願與俄國衝突，但在黑海擦槍走火的風險已漸增。

黑海的兩個主要出入口博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽由土耳其掌控。俄烏開戰以來，土國持續禁止俄烏軍隊使用兩海峽，也要求北約不要派軍艦來此。

俄烏皆為農產大國，在小麥、大麥、葵花油等產品市場扮演要角，俄國也是肥料市場一大主力。烏國和西方批評俄國行徑形同封鎖烏國港口，截斷農產出口。俄方反控西方，未履行黑海協議中鬆綁俄國食品和肥料出口的內容。