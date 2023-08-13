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白宮稱不排除在美教烏軍駕駛F-16 波蘭總統「美兵不死」說挨轟

編譯高詣軒、周辰陽／綜合12日電
被問到美國為什麼應該支持烏克蘭時，波蘭總統杜達（左）答稱「美國士兵不會死」，遭批「野獸」，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照片）
被問到美國為什麼應該支持烏克蘭時，波蘭總統杜達（左）答稱「美國士兵不會死」，遭批「野獸」，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照片）

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於11日表示，如果在歐洲訓練烏克蘭人員駕駛F-16戰機的量能已滿，白宮對於在美國訓練烏國F-16駕駛持開放態度。

綜合路透、美國之音（VOA）報導，柯比並向媒體表示，華府熱切希望推進相關駕駛訓練，此外，柯比並表示F-16戰機尚將須「一陣子」才可能交付到烏國並和空軍機隊整合。

美國政治媒體「Politico」先前報導，柯比7月曾表示美製的F-16戰機可望年底前送抵烏國，但他認為俄烏當前戰況並非單靠F-16可以扭轉。

白宮國家安全顧問蘇利文過去也曾表示，美方正盡力快速促進F-16送抵烏國。一年多以來，烏方持續請求取得現代化的F-16戰機以便對抗俄軍。美國總統拜登在5月時，對國際力促訓練烏國F-16駕駛的行動，表達美方支持。

此外，波蘭總統杜達日前接受華盛頓郵報專欄作家蒂森（Marc Thiessen）專訪，被問到美國保守派人士為什麼應該支持烏克蘭時，答稱「可以廉價阻止俄羅斯帝國主義」及「美國士兵不會死」，引來俄羅斯前總統麥德維夫上社群媒體嗆聲，要烏克蘭人看看他們的兄弟與盟友在說些什麼。

蒂森在華郵投書版10日刊登的文章寫到，「由於美國民粹右派的一些人鼓動反對援助烏克蘭，我詢問歐洲民粹保守派政府的領導人，美國保守派為什麼應該支持烏克蘭」。

杜達對告訴蒂森，「這很簡單」。他說，「現在，可以廉價阻止俄羅斯帝國主義，因為美國士兵不會死」，但如果我們現在不阻止俄羅斯侵略，「將有很高的代價要付」。

麥德維夫12日上社群媒體「X」（原名推特），同時用英語跟烏克蘭語發文，稱呼杜達是「波蘭人渣」，接著寫道「喂，你們，在基輔的！無論如何，欽佩你們的兄弟跟盟友！他們只不過是野獸」。

杜達指出，俄羅斯總統普亭與他的親信「正在夢想著沙皇的權力與恢復沙皇的疆域」，我們現在必須阻止俄羅斯在烏克蘭的推進，「這樣就不會應驗，就像在一戰跟二戰，美國士兵必須在歐洲流血犧牲，以恢復世界的和平與自由」。

烏克蘭 俄羅斯 柯比

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