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現在反攻正缺兵 澤倫斯基照樣開除涉貪徵兵中心官員

編譯中心／綜合12日電
烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布，解雇烏克蘭所有地區徵兵中心的負責人。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基11日宣布，解雇烏克蘭所有地區徵兵中心的負責人。(路透)

烏克蘭軍隊正對俄軍展開反攻而需要更多兵力之際，徵兵接連爆發貪腐醜聞，總統澤倫斯基11日將所有負責地區徵兵中心的官員免職；他說，將肩章與利益混為一談的人，一定會被繩之以法。

中央社綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，今年年初一樁與戰時物資採購有關的醜聞，已導致澤倫斯基將多名烏克蘭高級官員免職，時任國防部副部長沙波瓦洛夫也在貪腐醜聞於媒體曝光後辭職。

澤倫斯基透過聲明宣布最新決定，他在影片中表示：「我剛剛召開了國家安全與國防事務委員會會議…一項重要議題是針對軍事登記和徵兵辦公室的檢查結果…共有112起針對軍事登記和徵兵辦公室官員的刑事程序。」

烏克蘭總統府在另一份聲明中表示：「在檢查地區徵兵中心時，執法機構揭露了腐敗案件。」

聲明指出，烏克蘭總動員是檢查人員發現不法行為的關鍵部分，這些案件「威脅了烏克蘭的國家安全，損害對國家機構的信心」。

澤倫斯基提到的腐敗問題包括「非法致富、將非法所得合法化、非法利益、非法運送應服兵役的人員跨境」。

他說，最後做成的決定是「將所有地區『軍事專員』免職。這套系統應由那些確切知道什麼是戰爭、為什麼戰時損人利己與賄賂是叛國罪的人來管理」。

烏克蘭國家反貪局表示，正調查「備受矚目的媒體報導」，內容指控烏克蘭國防部以灌水價格採購軍事物資，包括軍糧。

此外，英國獨立媒體平台與新聞網站「開放民主」（openDemocracy）日前刊登的一分深入報導指出，烏克蘭武裝部隊一支正在前線作戰的旅表示，因為北約與烏克蘭國內軍事訓練的脫節，官兵們對烏俄戰場的現實準備不足。

根據商業內幕12日轉述，約6.3萬烏軍在西方國家受訓，主要地點是在英國與德國，但這些課程往往有著侷限性，原因出在教官們從來沒打過像俄羅斯入侵烏克蘭這樣的戰爭，也沒有面對過像俄羅斯的敵人。

「開放民主」在烏克蘭東北部城鎮庫普揚斯克（Kupiansk）會見了第41機械化旅的資深情報軍士「荷蘭人」（Dutchman）與其他成員，該旅官兵幾乎全部都曾在西方國家受過訓。「荷蘭人」坦言，「我不想要對我們的合作夥伴再說些什麼，但他們不太懂我們的處境，還有我們是怎麼作戰的，這就是主要訓練與綜合訓練都在國內進行的原因」。

「荷蘭人」指出，西方國家的教官擁有城鎮戰經驗，但烏克蘭的大半戰事是在平地開打，他們需要士兵了解怎麼有效清理戰壕，像是「進入戰壕，怎麼有效丟手榴彈，如何不會踩到詭雷，理解（俄羅斯人）丟了哪種手榴彈，基本上去了解敵人」。

身為老兵的「荷蘭人」還說，北約部隊力求用烏軍不具備的火力類型擊潰敵人，因此西方國家的教官往往在進行規劃時，「腦海裡有著一個較弱的敵人」。他告訴記者，「如果（教官們）到這裡看看我們正面對什麼樣的戰爭，或是我們去那邊訓練他們的教官來訓練我軍，這樣子會比較好」，但兩者都不太可能發生。

英國獨立媒體平台與新聞網站「開放民主」日前報導，正在前線作戰的烏克蘭武裝部隊第4...
英國獨立媒體平台與新聞網站「開放民主」日前報導，正在前線作戰的烏克蘭武裝部隊第41機械化旅成員表示，因為北約與烏克蘭國內軍事訓練的脫節，官兵們對烏俄戰場的現實準備不足。資料照片。（美聯社）

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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