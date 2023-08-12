華郵：訓練延宕 烏軍F-16飛官明年中才能完訓

歐美與烏克蘭就提供F-16戰機與訓練飛官的進度產生紛爭。圖為美國空軍的F-16戰機資料照片。(美聯社)

烏克蘭 在俄烏戰爭苦於沒空優，原本期盼西方援助的F-16戰機能盡快於今秋到位。但美方高層與基輔官員證實，首批6名烏軍飛官須待明年夏天才能完訓。

烏克蘭6月初展開期待已久的大反攻以來進展有限還損失不輕。烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）先前就批評西方盟國要烏軍在沒有現代化空軍下發動大反攻；烏克蘭官員直言若手上沒有像F-16這類西方戰機，就沒法爭取空優。

烏克蘭著急爭取空優 美國覺得非關鍵利器

「華盛頓郵報」報導，即便基輔當局疾呼F-16攸關至鉅，美國官員看法卻截然不同，覺得F-16並非烏軍能扭轉乾坤的神兵利器，只是助烏軍轉型為裝備精良區域強國、日後能在抗衡俄國起重要作用的工具。

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後，美國拜登 政府一直不願援烏F-16，直到今年5月才改變心意，支持盟國將手中F-16轉交烏克蘭、替烏軍訓練飛官的構想。烏克蘭本期待在丹麥、荷蘭等國協助訓練下，最快今年9月就能看到F-16現身捍衛領空的場景，無奈事與願違。

首批受訓僅6人 還要先上4個月英語課

據2名烏克蘭官員透露，第一批受訓飛官僅6人，只夠半個戰機中隊，另有2名飛官備選。烏方官員表示雖然選出的飛官英語流利，仍須先到英國上4個月英語課熟悉戰機相關術語。

按烏方說法，這些飛官得與其他英語沒那麼好的地勤人員一起上課，因為丹麥要求同時培訓全體機組人員，而不光是先訓練飛行員。如此一來飛行員空戰訓練時程就被拖到明年1月才能開始，而空戰訓練需為時6個月。再過6個月即大約明年底，才又會有第2批也大約是6到8名飛官準備受訓。

烏官員直言：這就是拖拖拉拉

烏克蘭官員表示他們不願太過苛責美歐，以免被嫌不知感恩，但其中一名官員仍不諱言「這就是拖拖拉拉」。他們說一次能訓練的飛官人數如此少，原因是參與訓練計畫的歐洲國家沒法提供大型訓練量能。

荷蘭國防部 發言人范德比克（Mark van de Beek）中校表示，訓練量能最大挑戰在於歐洲的F-16教官不夠，像荷蘭也正在進行換裝F-35匿蹤戰機的作業。

烏克蘭已多次質疑為何有更大訓練量能的美國不站出來提供F-16訓練，像位於亞利桑納路克空軍基地（Luke Air Force Base）；反觀今年稍早烏軍已有人員在奧克拉荷馬的美國陸軍基地接受愛國者防空飛彈訓練。

美官員反駁 稱烏太晚提出受訓名單

美方官員則把部分F-16訓練延宕原因歸咎於烏克蘭，稱對方直到近期才提出首批受訓飛官名單，32名飛官裡僅8人通過英語專精測驗具備充足溝通能力，其他都還需要加強。美方官員還說烏克蘭最好的飛行員大多被留在國內繼續駕駛舊式的俄系軍機作戰。

但拜登政府現終於首度鬆口。一名官員表示若歐洲證明訓練量能實在沒法滿足烏克蘭需求，美方會準備接手將烏軍飛官移到美國訓練；美國空軍一年能訓練約400名F-16駕駛員。

烏軍最有經驗飛官的空戰訓練就需為時6個月，西方盟國計畫為新手另闢訓練流程，連同語言課整個培訓期程為2年多。