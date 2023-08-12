俄隔47年再拚登月 因對烏戰遭制裁 外界唱衰

俄羅斯當地時間11日凌晨成功發射月球25號（Luna-25）月球登陸器，是睽違47年來首次月球任務。(Getty Images)

俄羅斯 當地時間11日凌晨成功發射「月球25號」（Luna-25）月球登陸器，是睽違47年來首次月球任務。有分析說，俄羅斯重回月球的目的，是要告訴其他太空競爭者「俄羅斯回來了」，但專家分析，俄國遭制裁，難取得尖端零件，登陸成功的機率恐怕不到七成

路透等外媒報導，載有「月球25號」月球登陸器的Soyuz-2 Fregat火箭，於當地時間11日凌晨2時11分，從遠東阿穆爾州東方航天發射場發射升空。若一切按照計畫進行，月球25號將需要5天時間飛向月球，然後再繞行天然衛星運行5至7天才會抵達月球軌道，接著降落在月球南極地區3個可能的著陸點之一，一旦安全著陸，月球25號將在月球表面工作至少一個地球年。

月球25號發射計畫原定於2021年10月執行，因烏俄戰爭推遲近兩年，歐洲太空總署（ESA）原本要與俄羅斯合作，考慮將名為Pilot-D的導航攝影機安裝在月球25號上，以進行設備測試，但由於俄羅斯入侵烏克蘭 ，歐洲太空總署去年3月宣布終止與俄羅斯的探月合作，未來若有月球26號（Luna-26）及月球27號（Luna-27）任務，歐洲太空總署也不會參與。

據央廣報導，這次任務對俄羅斯太空部門來說至關重要，他們正飽受一連串問題所苦，包括資本、貪腐醜聞、與美國及中國競爭加劇、以及來自億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)等非官方行動。

俄羅斯太空專家伊戈洛夫(Vitali Iegorov)表示，這次的任務是後蘇聯時期俄羅斯首度嘗試把設備放置到天體上，強調這項任務對俄羅斯至關重要。「最大的問題將是：它能登陸嗎？」

據TVBS報導，紐約復敦大學（Fordham University）太空歷史教授 阿西夫西迪奇（Asif Siddiqi）表示，俄羅斯重回賽局，但因為對烏克蘭的侵略引來制裁，恐怕很難取得尖端零件，因此登陸成功的機率恐怕不到七成。

報導指出，由於月球南極很可能蘊藏著令人夢寐以求的「水冰」（water ice），尋找它的蹤跡成為不少國家努力目標。俄羅斯為了搶下月球南極登陸「第一國」地位，特別把原本與印度同一天登陸的日期，硬是提前兩天，21日就要開始測試月球軟著陸。