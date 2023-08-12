反攻慢情緒低 烏傷兵為一原因不再志願出戰

隨著俄羅斯全面入侵超過一年半，戰爭幾乎沒有解決的跡象，加上反攻進度不如預期，烏克蘭部分國民不復過往普遍存在的團結與抵抗情緒。雖然他們主要對俄羅斯感到憤怒，但也不怕批評有人發國難財及基輔居民居然還燈紅酒綠等等的狀況。。（歐新社資料照片）

一位作戰中失去一條腿的烏克蘭 士兵告訴美國記者，他不會再度志願為國而戰，表達出圍繞著戰爭的罕見、卻日益增長的悲觀情緒。

商業內幕10日報導，52歲烏軍士兵普羅克托（Ruslan Proektor）告訴華盛頓郵報記者，他在今夏踩到俄軍布下的地雷後失去了自己的腿，而營救他的士兵同樣踩到了地雷，造成更多的傷害。

正在首都基輔養傷的普羅克托說，如果現在有得選擇，他不會再次報名入伍，「在沒有妥善準備的情況下，他們正在帶走每一個人，把他們送上前線，我不想跟沒有動力的人待在一起」。

華郵 並未報導普羅克托在哪一個旅參戰，也沒有提及他在開戰之前是否具有軍旅經驗。隨著俄羅斯 全面入侵超過一年半，這場戰爭幾乎沒有解決的跡象，普羅克托也不是唯一一個對戰事感到悲涼的人，其他受訪者同樣脫離了烏克蘭人過去普遍存在的團結與抵抗情緒，提到令人失望的反攻正是希望黯淡的原因。雖然他們主要對俄羅斯感到憤怒，但也不怕批評有人發國難財及基輔居民居然還燈紅酒綠等等的狀況。

紐約時報日前也報導，烏軍一些西方訓練的旅甚至已經開始放棄美國教授的戰術，理由是已經證明無效。許多烏軍官兵則訴諸於火砲跟飛彈攻勢，而不是使用運用複雜的西方國家軍事策略硬碰硬攻擊俄軍陣地。

另方面，英國國防部表示，逾900位烏克蘭陸戰隊員，近日在英國結束總長度逾6個月的訓練，即將返烏執行兩棲作戰。這當中有許多人原本是缺乏軍事經驗的「素人」志願者，有受訓者說，訓練強度「遠超乎預期」。

此外，烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈10日晚襲擊烏克蘭的札波羅熱市一家飯店，造成1人喪生、16人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「札波羅熱這座城市每天都遭受俄國砲彈襲擊。占領者發射飛彈擊中一棟民用建築後引發大火。」