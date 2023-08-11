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烏克蘭貪腐頻傳 澤倫斯基開除地區徵兵中心全部官員

中央社／基輔11日綜合外電報導
烏克蘭爆發多起貪腐案，總統澤倫斯基將相關地區徵兵中心的官員免職。(美聯社)
烏克蘭爆發多起貪腐案，總統澤倫斯基將相關地區徵兵中心的官員免職。(美聯社)

烏克蘭接連爆發貪腐醜聞，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將所有負責地區徵兵中心的官員免職。他說，將肩章與利益混為一談的人，一定會被繩之以法。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，今年年初一樁與戰時物資採購有關的醜聞，已導致澤倫斯基將多名烏克蘭高級官員免職，時任國防部副部長沙波瓦洛夫（Viacheslav Shapovalov）也在貪腐醜聞於媒體曝光後辭職。

澤倫斯基透過聲明宣布最新決定，他在影片中表示：「我剛剛召開了國家安全與國防事務委員會會議…一項重要議題是針對軍事登記和徵兵辦公室的檢查結果…共有112起針對軍事登記和徵兵辦公室官員的刑事程序。」

烏克蘭總統府在另一份聲明中表示：「在檢查地區徵兵中心時，執法機構揭露了腐敗案件。」

聲明指出，烏克蘭總動員是檢查人員發現不法行為的關鍵部分，這些案件「威脅了烏克蘭的國家安全，損害對國家機構的信心」。

澤倫斯基提到的腐敗問題包括「非法致富、將非法所得合法化、非法利益、非法運送應服兵役的人員跨境」。

他說，最後做成的決定是「將所有地區『軍事專員』免職。這套系統應由那些確切知道什麼是戰爭、為什麼戰時損人利己與賄賂是叛國罪的人來管理」。

澤倫斯基還說：「每一個受到刑事調查的『軍事專員』都會被追究責任…那些將肩章與利益混為一談的官員，一定會被繩之以法。」

烏克蘭政府今年1月進行了重大改組，澤倫斯基將數名官員免職，並禁止他們因公務以外的任何理由出國旅行。

烏克蘭國家反貪局（National Anti-Corruption Bureau）表示，正調查「備受矚目的媒體報導」，內容指控烏克蘭國防部以灌水價格採購軍事物資，包括軍糧。

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

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