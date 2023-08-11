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拜登請求追加援助烏克蘭240億美元 考驗國會的跨黨派挺烏力道

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登10日呼籲提供額外240億美元以協助烏克蘭擊敗俄羅斯，對俄烏戰爭是否在國會仍保有過去近18個月以來所享受的跨黨派支持形成了重大考驗。資料照片。（美聯社）
美國總統拜登10日呼籲提供額外240億美元以協助烏克蘭擊敗俄羅斯，對俄烏戰爭是否在國會仍保有過去近18個月以來所享受的跨黨派支持形成了重大考驗。資料照片。（美聯社）

美國總統拜登10日呼籲國會提供額外240億美元以協助烏克蘭擊敗入侵的俄羅斯，對俄烏兩國之間的廣泛戰事是否仍保有跨黨派支持形成了重大考驗。

紐約時報報導，拜登向國會提出的援烏請求屬於一個更大的400億美元支出包裹方案，其他的錢會用在支付救災與邊境執法。這也是共和黨1月成為眾議院多數黨，並且承諾不為俄烏戰爭「開出空白支票」後，拜登首度請求國會向烏克蘭支援更多武器。

報導指出，拜登把自己對烏克蘭的支持當成外交政策的招牌，主張在歐洲勇敢面對赤裸裸的侵略對美國國安至關重要。在烏克蘭成功抵抗俄軍上，美國武器也一直是關鍵。白宮管理及預算局（OMB）的楊格（Shalanda Young）局長在致眾院議長麥卡錫的信函寫到，「總統重申，當烏克蘭捍衛其主權時，我們將跟他們站在一起，時間要多久就多久，此一戰略成功團結了我們的盟邦跟合作夥伴，並裝備烏克蘭自衛抵抗俄羅斯的侵略」。

拜登政府擬出追加援烏經費中，包括了131億美元用於軍援烏克蘭，同時補充五角大廈用在俄烏戰事的武器庫存。85億美元將為烏克蘭與其他受戰爭影響國家提供經濟、人道跟其他援助，23億美元則會用在經由世界銀行從其他捐助方爭取更多援助。

麥卡錫議長沒有立刻回應，但他在6月時表示，對烏克蘭的任何追加撥款請求「沒有什麼進展」，額外援助必須要在正常國會支出流程制定。儘管只有70位共和黨籍眾議員7月投票支持完全切斷對烏援助，但目前尚不清楚麥卡錫議長是否會無視同黨內部如此龐大又強烈的意見，讓新援烏支出包裹方案有機會原封不動送交全院表決。

就在拜登政府擬出此一支出包裹方案之際，民調已發現關注國內問題的美國民眾對俄烏戰爭越來越心生厭倦。歐洲與其他地區的盟邦領袖正在緊張地觀察，要看美國是否將放棄援烏國際聯盟的領袖地位。分析師指出，俄羅斯總統普亭就是在賭他可以等到西方國家結束力挺烏克蘭。

烏克蘭 拜登 麥卡錫

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