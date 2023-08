拜登請求追加援助烏克蘭240億美元 考驗國會的跨黨派挺烏力道

美國總統拜登 10日呼籲國會提供額外240億美元以協助烏克蘭 擊敗入侵的俄羅斯,對俄烏兩國之間的廣泛戰事是否仍保有跨黨派支持形成了重大考驗。

紐約時報報導,拜登向國會提出的援烏請求屬於一個更大的400億美元支出包裹方案,其他的錢會用在支付救災與邊境執法。這也是共和黨1月成為眾議院多數黨,並且承諾不為俄烏戰爭「開出空白支票」後,拜登首度請求國會向烏克蘭支援更多武器。

Biden asks Congress for another $24 billion to help Ukraine and other countries affected by Russia’s invasion, the first time lawmakers have been asked to increase financing for the war effort since Republicans took over the House. ⁦@lukebroadwater⁩ https://t.co/bDvPZgUfhG