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反攻緩慢讓烏克蘭人情緒黯淡 傷兵：不會再度志願出戰

編譯周辰陽／即時報導
隨著俄羅斯全面入侵超過一年半，戰爭幾乎沒有解決的跡象，加上反攻進度不如預期，烏克蘭部分國民不復過往普遍存在的團結與抵抗情緒。雖然他們主要對俄羅斯感到憤怒，但也不怕批評有人發國難財及基輔居民居然還燈紅酒綠等等的狀況。（歐新社）
隨著俄羅斯全面入侵超過一年半，戰爭幾乎沒有解決的跡象，加上反攻進度不如預期，烏克蘭部分國民不復過往普遍存在的團結與抵抗情緒。雖然他們主要對俄羅斯感到憤怒，但也不怕批評有人發國難財及基輔居民居然還燈紅酒綠等等的狀況。（歐新社）

商業內幕10日報導，一位作戰中失去一條腿的烏克蘭士兵告訴美國記者，他不會再度志願為國而戰，表達出圍繞著戰爭的罕見、卻日益增長的悲觀情緒。

52歲烏軍士兵普羅克托（Ruslan Proektor）告訴華盛頓郵報記者，他在今夏踩到俄軍布下的地雷後失去了自己的腿，而營救他的士兵同樣踩到了地雷，造成更多的傷害。

正在首都基輔養傷的普羅克托說，如果現在有得選擇，他不會再次報名入伍，「在沒有妥善準備的情況下，他們正在帶走每一個人，把他們送上前線，我不想跟沒有動力的人待在一起」。

華郵並未報導普羅克托在哪一個旅參戰，也沒有提及他在開戰之前是否具有軍旅經驗。隨著俄羅斯全面入侵超過一年半，這場戰爭幾乎沒有解決的跡象，普羅克托也不是唯一一個對戰事感到悲涼的人，其他受訪者同樣脫離了烏克蘭人過去普遍存在的團結與抵抗情緒，提到令人失望的反攻正是希望黯淡的原因。雖然他們主要對俄羅斯感到憤怒，但也不怕批評有人發國難財及基輔居民居然還燈紅酒綠等等的狀況。

根據商業內幕的綜合報導，烏克蘭6月發動反攻以收復東部和南部的國土後，許多獲派到戰區打仗的部隊出自過去幾個月接受北約國家速成訓練與裝備的各個旅，跟更有經驗、但裝備較差的單位相比，這些歸國部隊蒙受了更慘重的損失。

知名軍事分析師考夫曼（Michael Kofman）告訴衛報，關鍵可能是缺乏訓練，「在訓練那麼少的情況下，還能夠打造有凝聚力的部隊，可以首度出戰面對如此精心準備的防線而有所表現，我認為對此抱持懷疑態度非常合理」。

紐約時報日前也報導，烏軍一些西方訓練的旅甚至已經開始放棄美國教授的戰術，理由是已經證明無效。許多烏軍官兵則訴諸於火砲跟飛彈攻勢，而不是使用運用複雜的西方國家軍事策略硬碰硬攻擊俄軍陣地。

烏克蘭 俄羅斯 華郵

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