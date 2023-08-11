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白俄羅斯威脅升 波蘭東部邊境增兵至萬人

編譯中心／綜合10日電

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）10日表示，波蘭將把與白俄羅斯接壤的東部邊境駐軍人數增加至1萬人，同時對來自俄羅斯盟友白俄羅斯的潛在安全風險發出警告。另外，俄軍步步進逼，烏克蘭東北部城鎮促弱勢民眾撤離。

中央社引述法新社報導，關於駐紮軍隊的總人數，布拉查克告訴公共廣播電台說：「將會有約1萬名士兵。」這與9日宣布的人數相比，數字有所增加。

布拉查克指出，4000名士兵將為波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard）提供支持，另外6000名士兵則是後備部隊。

布拉查克還說：「我們決定將部隊移動至更靠近白俄羅斯邊境的地方，以便…威嚇侵略者，使侵略者不敢攻擊波蘭。」

波蘭稱鄰國白俄羅斯帶來威脅，並一直為此敲響警鐘，也對尤其是涉及目前駐紮於白俄的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的「挑釁行為」發出警告。

華沙當局表示，瓦格納集團戰士可能試圖越境進入波蘭，或協助移民湧入歐洲聯盟。

另外，報導指出，烏克蘭東北部城鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）當局10日以俄軍攻擊增加為由，敦促弱勢居民撤離當地；與此同時，俄國軍方也宣布已「強化」庫皮揚斯克周圍的前線陣地。

報導說，根據庫皮揚斯克市議會在社群媒體發布的聲明內容，當地居民，包括「包括帶著孩子的婦女、長者、病患和行動不便者」應該撤離當地。

庫皮揚斯克當局呼籲弱勢民眾撤離之際，俄軍表示，他們已「強化」庫皮揚斯克附近的陣地。

烏克蘭陸軍發言人馬里亞爾（Ganna Malyar）9日表示，庫皮揚斯克「現在成為敵人進攻的主要方向」。

去年9月，基輔的軍隊收復哈爾科夫州（Kharkiv）的庫皮揚斯克和周邊地區，但此後莫斯科再度對該地區發動進攻。

本月7日，俄羅斯宣稱軍隊在庫皮揚斯克前線推進了三公里。

白俄羅斯 烏克蘭 瓦格納

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