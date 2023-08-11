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美國被控「援烏克蘭的錢轉給台灣」 烏外長這麼說

編譯中心／綜合10日電
烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇爆料稱，原本美國要撥給烏克蘭的資金，已經準備好轉移給台灣。圖為美國總統拜登(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)5月21日在日本G7峰會上見面。(美聯社資料照片)
烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇爆料稱，原本美國要撥給烏克蘭的資金，已經準備好轉移給台灣。圖為美國總統拜登(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)5月21日在日本G7峰會上見面。(美聯社資料照片)

美國總統拜登傳出將對台灣加碼提供「外國軍事融資」，烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）3日直播時爆料稱，原本美國要撥給烏克蘭的資金，已經準備好轉移給台灣，感嘆台灣已經很有錢了，跟正在進行二戰以來最大規模的烏克蘭不同。但烏克蘭外交部長庫列巴3日表示，拜登政府不會因為軍援台灣而減少對烏克蘭支持。

來源：YouTube

阿列斯托維奇今年1月因談及烏克蘭防空系統誤擊第聶伯羅社區大樓造成至少44人罹難而辭職。阿列斯托維奇3日在YouTube直播時提及，美國原本說好要提供給烏克蘭的資金，即將轉移給台灣。而美國有他們自己的計畫，他們一直以來都在追求他們的計畫，並推測，美國想在今年底將烏克蘭送上談判桌。

阿列斯托維奇說：「講直接一點，就是台灣根本不在我們當前正在面對的軍事威脅之中，而且跟烏克蘭比起來，他們是個超有錢的國家。他們不用任何人幫助，就買得起任何他們需要的東西（武器），只要花錢多買一點就好。」

他說：「然而，他們還是在談論要把對我們的援助分出去…我們（烏克蘭）被告知要聽話…但為了什麼理由，要我們圓融？」

中時新聞網報導，這位澤倫斯基總統前顧問的言論與當前烏克蘭官方的表態不同。烏克蘭外交部長庫列巴3日時也就美國軍援台灣一事表示，美國如何在內部處理是他們的問題，他認為拜登政府不會因為軍援台灣而減少對烏克蘭支持。

美聯社報導，兩名美國官員表示，五角大廈即將向烏克蘭提供價值2億元的武器和彈藥，以幫助維持基輔的反攻。美國對烏克蘭的資金幾乎全部用完，預計拜登政府將要求國會提供新的補充援助預算以繼續提供援助。

中央社綜合電訊報導，烏克蘭官員10日表示，俄羅斯9日晚對烏克蘭南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）發動飛彈攻擊，造成兩名年輕女性和一名男性死亡，另有九人受傷。

澤倫斯基辦公室表示，俄軍過去24小時用大砲、飛彈和無人機，對札波羅熱地區21個村莊和城鎮發動82次攻擊。

另外，俄羅斯官員指出，位於首都莫斯科東北方的謝爾吉耶夫鎮（Sergiyev Posad）9日驚傳爆炸巨響，一座煙火倉庫被炸成廢墟，10日仍有12人失蹤。

據報導，爆炸原因目前仍不得而知。調查人員表示，一家煙火公司技術主管已經遭到拘留，依違反工業安全予以刑事立案。

烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇(圖右)近日再度爆料，稱原本美國要撥給烏克蘭的資金，...
烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇(圖右)近日再度爆料，稱原本美國要撥給烏克蘭的資金，已經準備好轉移給台灣。（取材自ｘ平台）

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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