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俄軍大舉增援讓北方前線成戰鬥集中點 烏官員促平民赴安全地區

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭官員10日表示，俄軍派出的大量增援部隊已經把哈爾科夫州東部的北方前線變成了戰爭行動的集中點，軍政部門首長建議居民暫時前往安全地區。資料照片。路透 / Anadolu Agency
烏克蘭官員10日表示，俄軍派出的大量增援部隊已經把哈爾科夫州東部的北方前線變成了戰爭行動的集中點，軍政部門首長建議居民暫時前往安全地區。資料照片。路透 / Anadolu Agency

烏克蘭官員10日表示，俄軍派出的大量增援部隊已經把哈爾科夫州東部的北方前線變成了戰鬥的集中點，但烏軍的防禦部隊仍在堅守。

CNN在即時更新報導，烏克蘭國家衛隊發言人穆茲丘克（Ruslan Muzychuk）告訴電視台，「庫普揚斯克（Kupyansk）方向仍是敵對行動的集中點（epicenter），敵人正在集中主力部隊」，又稱「敵軍數量、手段跟最近激活了前線的這個地區，目標是試著在這一段的前線扭轉戰局」。

穆茲丘克表示，俄軍帶來了空降突擊部隊，「他們得到了戰車部隊的增援，在航空兵與砲兵的支援之下，正嘗試突襲烏克蘭守軍的陣地。在最近幾個星期，每天都一直在發生超過50次的空中打擊，有時超過了80次」。

穆茲丘克指出，俄軍攻勢意在吸引更多烏軍部隊進入這個地區，但他並不排除「試圖攻占庫普揚斯克市本身」。

宣布庫普揚斯克的平民強制疏散後，該地區軍政部門代理首長卡納什維奇（Andriy Kanashevych）表示，「俄羅斯恐怖分子正變得更為憤世嫉俗，對人命完全無動於衷。結果，我們幾乎每天都有平民死傷」。

卡納什維奇建議庫普揚斯克地區的居民做出負責任與明智的決定，暫時前往哈爾科夫州的安全地區。

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