烏軍反攻 西方官員不看好「俄第一道防線都過不去」

烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估，圖為烏克蘭士兵6月24日在札波羅熱南部前線向俄軍陣地發動攻擊的畫面。（美聯社）

烏克蘭 啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。烏克蘭總統澤倫斯基 在總統辦公室8日發布的影片中表示，也不諱言烏克蘭的反攻並不容易，反攻速度可能比一些人預期的還慢。

CNN在8日的報導，引述了4名美國與西方知情高層官員的說法，一位西方國家資深外交官指出，「在接下來的幾個星期，他們仍然會看看是否有機會取得一些進展。但對於他們真正取得會改變這場衝突平衡的進展，我認為是極其非常不可能」。

烏軍的主要挑戰是持續難以突破俄軍在烏東和烏南布下的多層防線。這些防線的特點是數以萬計的地雷與廣闊的戰壕網，讓烏軍蒙受了驚人的損失，也導致指揮官們保留一些部隊以重組和減少損失。

一位西方國家資深外交官表示，俄軍準備了多條防線，烏軍則還沒有真正穿過第一條，「即使他們接下來幾周會繼續作戰，但要是之前整個七到八個星期都還無法取得更多突破，那他們在耗損更多部隊的情況下，突然取得更多進展的可能性有多大？因為條件實在太艱苦了」。

一位美方高層官員表示，雖然美國認識到烏軍正在面對的困難，仍對恢復推進保有希望，「我們都認識到，這正比烏克蘭人在內的任何人所希望的要更加困難緩慢，但我們仍相信他們有時間與空間，能夠取得進展」。

多位官員指出，在接近秋季的時候，天氣與作戰條件預期都將會惡化，為烏軍提供了一個有限的推進窗口。西方官員還指出，緩慢的進展暴露了把烏軍轉型成聯合機械化作戰部隊的困難，雖然西方軍援了戰車與其他新武器系統，烏軍有時卻只進行了少至八個星期的訓練。

一位美國軍方高層官員指出，戰場缺乏進展是烏軍一直在俄羅斯 國境內進行更頻繁打擊的一個原因，「試圖展示俄羅斯的脆弱性」。

報導指出，跟烏軍反攻開始時的樂觀情緒相比，這些最新評估反映了明顯變化。受訪官員表示，那些預期預期「不切實際」，現正促使西方國家的一些任人施壓烏克蘭開始和平談判，其中包括了考慮在領土上做出讓步的可能性。

美國伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）最近在歐洲跟培訓烏軍的美軍指揮官開過會後返國，稱「我方簡報發人深省（sobering），讓我們記起了他們面對的挑戰，現在是戰爭最困難的時刻」。他說，俄羅斯總統普亭正在等待這一點，「他可以犧牲屍體來贏得時間」。

此外，澤倫斯基在總統辦公室8日發布的影片中表示，反攻是軍隊在進攻，而不是撤退，是個重要且積極的時刻，而且現在是烏克蘭掌握主動權，「當你缺乏某些設備時，所有這一切都非常困難。我知道這對我們來說很困難，但我絕對知道這對俄羅斯人來說更困難」。澤倫斯基直言：「烏克蘭人的眼中充滿了疲勞，但俄羅斯人的眼中卻充滿了恐懼。」

路透社報導，澤倫斯基並表示，烏克蘭將在黑海反擊俄羅斯，以確保水路暢通，進出口穀物等貨品無虞。