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烏軍反攻 西方官員不看好「俄第一道防線都過不去」

編譯中心／綜合9日電
烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估，圖為烏克蘭士兵6月24日在札波羅熱南部前線向俄軍陣地發動攻擊的畫面。（美聯社）
烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估，圖為烏克蘭士兵6月24日在札波羅熱南部前線向俄軍陣地發動攻擊的畫面。（美聯社）

烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。烏克蘭總統澤倫斯基在總統辦公室8日發布的影片中表示，也不諱言烏克蘭的反攻並不容易，反攻速度可能比一些人預期的還慢。

CNN在8日的報導，引述了4名美國與西方知情高層官員的說法，一位西方國家資深外交官指出，「在接下來的幾個星期，他們仍然會看看是否有機會取得一些進展。但對於他們真正取得會改變這場衝突平衡的進展，我認為是極其非常不可能」。

烏軍的主要挑戰是持續難以突破俄軍在烏東和烏南布下的多層防線。這些防線的特點是數以萬計的地雷與廣闊的戰壕網，讓烏軍蒙受了驚人的損失，也導致指揮官們保留一些部隊以重組和減少損失。

一位西方國家資深外交官表示，俄軍準備了多條防線，烏軍則還沒有真正穿過第一條，「即使他們接下來幾周會繼續作戰，但要是之前整個七到八個星期都還無法取得更多突破，那他們在耗損更多部隊的情況下，突然取得更多進展的可能性有多大？因為條件實在太艱苦了」。

一位美方高層官員表示，雖然美國認識到烏軍正在面對的困難，仍對恢復推進保有希望，「我們都認識到，這正比烏克蘭人在內的任何人所希望的要更加困難緩慢，但我們仍相信他們有時間與空間，能夠取得進展」。

多位官員指出，在接近秋季的時候，天氣與作戰條件預期都將會惡化，為烏軍提供了一個有限的推進窗口。西方官員還指出，緩慢的進展暴露了把烏軍轉型成聯合機械化作戰部隊的困難，雖然西方軍援了戰車與其他新武器系統，烏軍有時卻只進行了少至八個星期的訓練。

一位美國軍方高層官員指出，戰場缺乏進展是烏軍一直在俄羅斯國境內進行更頻繁打擊的一個原因，「試圖展示俄羅斯的脆弱性」。

報導指出，跟烏軍反攻開始時的樂觀情緒相比，這些最新評估反映了明顯變化。受訪官員表示，那些預期預期「不切實際」，現正促使西方國家的一些任人施壓烏克蘭開始和平談判，其中包括了考慮在領土上做出讓步的可能性。

美國伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）最近在歐洲跟培訓烏軍的美軍指揮官開過會後返國，稱「我方簡報發人深省（sobering），讓我們記起了他們面對的挑戰，現在是戰爭最困難的時刻」。他說，俄羅斯總統普亭正在等待這一點，「他可以犧牲屍體來贏得時間」。

此外，澤倫斯基在總統辦公室8日發布的影片中表示，反攻是軍隊在進攻，而不是撤退，是個重要且積極的時刻，而且現在是烏克蘭掌握主動權，「當你缺乏某些設備時，所有這一切都非常困難。我知道這對我們來說很困難，但我絕對知道這對俄羅斯人來說更困難」。澤倫斯基直言：「烏克蘭人的眼中充滿了疲勞，但俄羅斯人的眼中卻充滿了恐懼。」

路透社報導，澤倫斯基並表示，烏克蘭將在黑海反擊俄羅斯，以確保水路暢通，進出口穀物等貨品無虞。

CNN報導，烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大...
CNN報導，烏克蘭啟動備受各界期待反攻行動至今已有數周時間，西方官員對烏軍收復大片領土的能力進行了越來越「發人深省」的評估。（路透 / Anadolu Agency）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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