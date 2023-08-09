新版歷史教科書歌頌攻烏 俄師1句話嗆普亭

一本俄羅斯新編的歷史教科書，頌揚總統普亭發動對烏克蘭「特別軍事行動」；圖為書內刊有普亭照片。（Getty Images）

俄羅斯 推出新編1945年至21世紀歷史教科書，頌揚總統普亭發動對烏克蘭 「特別軍事行動」，宣稱攻烏目標是「非軍事化和去納粹」，又謂2014年俄軍吞併克里米亞是「挽救和平」。該新版歷史教科書僅以5個月時間編撰完成，將供9月1日開始新學年的11年級學生使用。

明報報導，因不滿俄國「愛國」課程而辭職的精英學校歷史科教師阿列克謝（Aleksei）認為，新的歷史教科書「全屬虛構」：「他們在改寫過去和現在。我為那些將在謊言中成長的孩子感到憂心。」

此外，英國廣播公司BBC報導，烏克蘭官員說，俄羅斯飛彈攻擊烏東城鎮波克羅夫斯克，造成至少五人死亡，其中四人是平民，一人是官員，還有31人受傷，其中有19名警察，救援工作還在繼續。波克羅夫斯克位在被俄軍占領的頓內茨克西北大約70公里處，戰爭之前人口大約有6萬人。

在此同時，烏克蘭安全局聲稱，一名來自烏克蘭南部的婦女遭到拘留，她涉嫌為俄羅斯提供情報，以策畫暗殺烏克蘭總統澤倫斯基 。當局表示，俄羅斯的相關暗殺計畫已經遭遇挫敗。

SBU在聲明中稱，該女子試圖蒐集澤倫斯基將訪問尼古拉耶夫州的時間和路線，以為俄羅斯提供大規模空襲的情報，她還嘗試找出烏軍在該州的電子戰系統及軍火庫位置。SBU稱，該女子試圖將情報交給俄方人員時當場被捕。澤倫斯基並非首次被指成為暗殺目標，俄軍侵烏初期，有消息稱他3次成為暗殺目標。

烏克蘭武裝部隊總司令表示，他已經告訴美國國防部長奧斯汀，烏軍正逐步為向南推進創造條件，由於激戰持續，烏軍持續努力奪取南部地區的土地。美國有線電視新聞網CNN報導，美國將向烏克蘭提供一批坦克，預計在秋天初期抵達烏克蘭。