北京：加強對話 為政治解決「烏克蘭危機」作貢獻

北京出席在吉達舉行的烏克蘭和平峰會，中國外交部表示，中方將加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。(路透)

北京 日前出席在吉達舉行的烏克蘭 和平峰會受到矚目。中國外交部今天表示，中方將加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。

沙烏地阿拉伯5至6日在吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本等約40國派出高層官員參加，北京則由中國歐亞事務特別代表李輝代表出席會議。

中國外交部官網晚間刊出不具名發言人「答記者問」表示，李輝期間與各方進行廣泛接觸和交流，全面闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，就政治解決「烏克蘭危機」推動凝聚共識，「各方充分肯定中方為勸和促談發揮積極作用」。

此外，外交部發言人說，中方將繼續在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動「烏克蘭危機」政治解決作出貢獻。

作為俄羅斯 的親近盟友，中國這次參加在吉達舉行的烏克蘭和平峰會受到關注。會前有分析說，李輝出席會議代表中國尋求和平解決方案的決心，而且還可防止這項活動成為「反俄和西方所主導孤立俄羅斯的多邊場合」。

吉達峰會後，中國外交部披露，中共中央政治局委員、外交部長王毅7日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時說，中俄兩國是「信得過、靠得住的好朋友、好夥伴」，並指中國對於俄烏戰爭會「秉持獨立公正立場」推動勸和促談。

俄羅斯去年2月發動侵略烏克蘭戰爭以來，北京一直未如國際社會的期許和要求對俄羅斯表態譴責，並於今年2月發布包括「尊重各國主權」、「停火止戰」、「啟動和談」、「停止單邊制裁」等12項內容的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。