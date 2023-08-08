烏克蘭稱可攻擊俄黑海船艦和港口 報復俄退出黑海穀物協議

俄國黑海港口諾沃羅西斯克傳遭攻擊，一艘俄軍登陸艦受損，4日的衛星空照圖可看到該艦似正發生漏油。（美聯社）

俄方船隻近日2度遭攻擊，烏國總統澤倫斯基的經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）7日向美媒POLITICO表示，俄國 在黑海移動的所有事物都是烏軍正當攻擊目標，稱此舉意在報復俄國退出黑海穀物協議，並襲擊烏國農倉和港口。

烏斯堅科表示，一切源自俄國阻斷穀物輸出的安全走廊，還威脅攻擊烏方船隻和摧毀烏國港口，「我方的海事基礎建設蒙受持續性的攻擊」。

如今烏斯堅科示警，俄國在黑海的港口和船隻都會是烏軍的正當攻擊目標，包括將數百萬桶石油 運往歐洲的油輪，藉此打擊俄國的軍事資源。

烏國日前已宣布自23日起，俄國黑海港口周邊水域將成是「戰爭風險區域」，直到另行宣布為止。該區域包括諾沃羅西斯克（Novorossiysk）、阿納帕（Anapa）、格連吉克（Gelendzhik）等數個主要俄國港口。

根據POLITICO引述資訊情報公司Kpler資料，俄國7月從黑海港口諾沃羅西斯克輸出近5900萬桶原油，占總體出口量三分之一，其中約3200萬桶運往歐盟國家。該港亦處理其他燃料及運往全球市場的穀物。

諾沃羅西斯克亦是從中亞哈薩克 運出石油的「裏海石油管線」終點，每天可從哈薩克運送130萬桶原油。當地亦有俄國黑海艦隊重要的海軍基地。上周，烏國無人艇曾攻擊一艘俄軍登陸艦。