我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

俄占烏東馬立波滿周年 驚現俄人買房潮

編譯盧思綸、高詣軒╱綜合7日電
烏克蘭港市馬立波遭俄軍占領滿周年，歷時近3個月的砲火空襲已千瘡百孔，逾九成建築物受損毀壞；如今在俄國國營媒體強力吹捧下，當地驚現瞄準廉價公寓的買房潮。(Getty Images)
烏克蘭港市馬立波遭俄軍占領滿周年，歷時近3個月的砲火空襲已千瘡百孔，逾九成建築物受損毀壞；如今在俄國國營媒體強力吹捧下，當地驚現瞄準廉價公寓的買房潮。(Getty Images)

烏克蘭東南方港市馬立波（Mariupol）遭俄軍占領滿周年，在俄國國營媒體強力吹捧下，不少俄國人想在當地買廉價公寓，驚現買房潮。

馬立波自俄軍入侵以來便遭到圍攻，歷時近3個月的砲火空襲已是千瘡百孔，據聯合國統計，上萬人因戰爭喪失性命，且逾九成建築物受損毀壞。

然而，過去一年來，俄國國營電視台不斷吹捧馬立波重建進程創紀錄，「廢墟搖身一變成為新興街區，不僅有全新公寓宅，附近還有護理機構和學校」，明示暗示當地居民生活回歸如常。

俄版臉書VKontakte更出現許多貼文強打馬立波海景第一排，吸引不少俄國人趨之若鶩，甚至有受訪民眾表示已經賣了房子，準備舉家搬進馬立波海景房。

不過英國廣播公司（BBC）分析衛星圖像指出，當地毀損程度依然非常嚴重，尤其市中心建築多半不見屋頂。

就俄國官方所述，房屋受災戶可申請新建公寓，可是地方民眾抱怨，手續流程異常緩慢，而且資格限制一大堆，導致新建房屋幾乎空置。

現在的馬立波不光俄語路標滿大街、烏國課綱消失無蹤，當局更施壓強推俄國護照，足見克林姆宮有意「俄化」馬立波的意圖。

另據路透報導，白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，反對派有意爭取國際承認自行發行的「新白俄羅斯」護照。她先前在2020年大選挑戰總統魯卡申柯失利，後流亡海外推動反對運動。

季哈諾夫斯卡婭去年8月建立自稱白俄流亡政府的機構，已在境外開設超過20個替代性的使館和資訊中心。白俄反對派盼藉集會展現團結，並規畫發行「新白俄」護照等策略。

白俄如今是俄國入侵烏國的跳板。有關當前局勢，季哈諾夫斯卡婭表示，由於白俄政府政策，「和平的白俄羅斯現在被稱為侵略者國家，並被和俄國相提並論」，也認知到單靠意志無法改變腐敗的體制。

白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，6日在波蘭華沙的舉行的「新白俄羅斯」會議上...
白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，6日在波蘭華沙的舉行的「新白俄羅斯」會議上演說。(路透)

俄國 白俄羅斯 烏克蘭

上一則

遭伊朗剝奪自由 庫德族婦縫嘴唇絕食抗議

下一則

47年首次…俄發射月球登陸器 與印度登月船競爭

延伸閱讀

白俄非法越境者增加 波蘭邊境衛隊要求增兵千人

白俄非法越境者增加 波蘭邊境衛隊要求增兵千人
遭俄軍砲擊夜襲 烏官員：赫松、哈爾科夫州共有3人身亡

遭俄軍砲擊夜襲 烏官員：赫松、哈爾科夫州共有3人身亡
馬立波遭占領滿周年 俄媒體強力吹捧重建 驚現俄國人買房潮

馬立波遭占領滿周年 俄媒體強力吹捧重建 驚現俄國人買房潮
波蘭控白俄侵犯領空 緊急派兵至邊界 白俄斥無中生有藉機增兵

波蘭控白俄侵犯領空 緊急派兵至邊界 白俄斥無中生有藉機增兵

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
超導體示意圖。(Getty Images)

韓專家：LK-99缺了「這個」 不足以證明是室溫超導體

2023-08-03 09:17

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪