俄占烏東馬立波滿周年 驚現俄人買房潮

烏克蘭港市馬立波遭俄軍占領滿周年，歷時近3個月的砲火空襲已千瘡百孔，逾九成建築物受損毀壞；如今在俄國國營媒體強力吹捧下，當地驚現瞄準廉價公寓的買房潮。(Getty Images)

烏克蘭 東南方港市馬立波（Mariupol）遭俄軍占領滿周年，在俄國 國營媒體強力吹捧下，不少俄國人想在當地買廉價公寓，驚現買房潮。

馬立波自俄軍入侵以來便遭到圍攻，歷時近3個月的砲火空襲已是千瘡百孔，據聯合國統計，上萬人因戰爭喪失性命，且逾九成建築物受損毀壞。

然而，過去一年來，俄國國營電視台不斷吹捧馬立波重建進程創紀錄，「廢墟搖身一變成為新興街區，不僅有全新公寓宅，附近還有護理機構和學校」，明示暗示當地居民生活回歸如常。

俄版臉書VKontakte更出現許多貼文強打馬立波海景第一排，吸引不少俄國人趨之若鶩，甚至有受訪民眾表示已經賣了房子，準備舉家搬進馬立波海景房。

不過英國廣播公司（BBC）分析衛星圖像指出，當地毀損程度依然非常嚴重，尤其市中心建築多半不見屋頂。

就俄國官方所述，房屋受災戶可申請新建公寓，可是地方民眾抱怨，手續流程異常緩慢，而且資格限制一大堆，導致新建房屋幾乎空置。

現在的馬立波不光俄語路標滿大街、烏國課綱消失無蹤，當局更施壓強推俄國護照，足見克林姆宮有意「俄化」馬立波的意圖。

另據路透報導，白俄羅斯 流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，反對派有意爭取國際承認自行發行的「新白俄羅斯」護照。她先前在2020年大選挑戰總統魯卡申柯失利，後流亡海外推動反對運動。

季哈諾夫斯卡婭去年8月建立自稱白俄流亡政府的機構，已在境外開設超過20個替代性的使館和資訊中心。白俄反對派盼藉集會展現團結，並規畫發行「新白俄」護照等策略。